Elisa Isoardi e lo spacco vertiginoso, poi scatta il bacio...

Il primo film presentato al Festival di Venezia è ‘First Man’ anticipato dall’arrivo e dal bagno di folla del protagonista Ryan Gosling, ma in serata durante il red carpet ad avere tutti gli occhi puntati addosso è stata. Una visione che ha incantato e ammutolito i fotografi, abbagliati dalla sensualità del vedo non vedo e dall’eleganza sfoggiata dalla conduttrice de La Prova del Cuoco: l’abito lungo blu petrolio di Elisabetta Franchi, ricoperto da ricami di paillettes e con spacco vertiginoso passibile di incidente hot per fortuna evitato, è stato il vero protagonista della serata inaugurale della mostra. Il compagnol'ha raggiunta in serata e dopo aver fatto capolino in un noto ristorante della laguna (e qui è scattato il bacio -), hanno proseguito la serata alla cena inaugurale offerta, come da tradizione, dalla Biennale sulla spiaggia dell'Hotel Excelsior.