Bridgerton, «Tanti nuovi amori e litigi». Cast parla di 2/a stagione in Tudum, evento globale di Netflix

Tanti nuovi amori e litigi nella seconda stagione di Bridgerton. Ad anticipare ai fan i contenuti del seguito in arrivo nel 2022 è la nuova coppia protagonista formata da Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley). «Sono molto passionali e volubili, lui trova pane per i suoi denti», dicono i due attori nel corso di Tudum l'evento globale in streaming per i fans di serie e film Netflix, attualmente in corso sui canali social e youtube della piattaforma. Un panel, concluso da una clip in esclusiva della nuova stagione, è stato dedicato anche alla serie in costume hit in tutto il mondo, creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, adattamento dei romanzi di Julia Quinn.

Simone Ashley è fra le new entry i di Bridgerton insieme a Charithra Chandran nei panni della sorella minore di Kate, Edwina Sharma. «Abbiamo parlato di quanto sia fantastica ed inclusiva la serie - spiega Simone Ashley - ma la cosa più bella sono il cast e la troupe così generosi e accoglienti». Anthony Bridgeton «nella seconda stagione deve affrontare molte cose nuove - dice Bailey -. È consapevole di quanto fossero manipolatorie alcune sue azioni ma è anche intelligente e gentile».

Uno dei punti di forza delle serie è «non avere paura di rendere a volte i personaggi sgradevoli - aggiunge Nicola Coughlan, interprete di Penelope Featherington, e non solo -. È una serie rivoluzionaria in molti aspetti» Per Charithra Chandran, la famiglia Sharma che conosceremo nei nuovi episodi è legata «da un forte senso di sorellanza. Si sentono delle escluse. I Bridgerton e i Featherington sono la creme di quella società, loro si sentono un pò come il pubblico che guardava la prima serie. Non sanno cosa succede ma hanno le proprie idee».