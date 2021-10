Box office, "Venom" rimane primo. "Halloween Kills" debutta al secondo posto

Venom - La furia di Carnage rimane al primo posto del botteghino con per il secondo weekend consecutivo: distribuito su 615 schermi, arriva a un totale di 5.118.948 euro. Debutta in seconda posizione Halloween Kills, con 514.993 euro raccolti in 357 sale. Terza piazza per No Time to Die, che grazie ad altri 477.464 euro supera la soglia dei 7 milioni totali (7.081.328). Anche Dune raggiunge i 7 milioni complessivi (7.004.243 euro con 169.758 nel weekend).

Quarto posto per un'altra new entry, il cartoon Disney Ron - Un amico fuori programma con 350.468 euro. Continuano la loro corsa The Last Duel (quinto con 255.864 euro e un totale di 717.541) e gli italiani Marilyn ha gli occhi neri (sesto con 243.244 e un totale di 592.068), Ariaferma (settimo con 200.433 e un totale di 440.728) e La scuola cattolica (ottavo, 188.938 e un totale di 1.408.649). Chiude la classifica L'Arminuta, che debutta con 167.395 euro. Fuori dalla top ten le nuove uscite Petite maman (sedicesimo con 29.292) e France (diciassettesimo con 24.058). Registriamo per gli italiani i totali raggiunti finora di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (3.146.432 euro), Tre piani (1.874.371), Qui rido io (1.426.731), Con tutto il cuore (544.313) e Il materiale emotivo (413.546). Lieve calo nell'incasso complessivo del weekend (4.497.583 euro, -29% rispetto al fine settimana precedente) ma i dati finali potrebbero variare per i problemi tecnici legati al circuito The Space.

