I musicisti scelgono Jesolo, a settembre arriva Paul Weller

Ultimo aggiornamento: 19:20

Il botto, che segna una svolta assolutamente degna di nota, è arrivato qualche giorno fa., una delle figure più iconiche della musica britannica, ha annunciato che si esibirà il prossimo 24 settembre al Palazzo del turismo di Jesolo. Si tratta di uno dei nomi più celebri della musica visto che Weller ha raggiunto la fama internazionale anticipando le tendenze prima con la band Jam e poi, soprattutto, con gli indimenticabili. Finite queste esperienze una densa ed eclettica produzione da solista che lo pone sempre tra le voci più interessanti in circolazione (nel 2021 Paul Weller ha pubblicato Fat Pop (Volume 1) su etichetta Polydor/Universal Music).Ma l’arrivo a settembre dal cantante inglese ha un peso particolare soprattutto perchè demarca, ormai in modo indelebile, il cambiamento dei rapporti di forza tra i vari centri in una provincia, quella veneziana, che per decenni è stata fortemente dominata nelle programmazioni dalle star che si esibivano quasi esclusivamente al teatro Toniolo (per non sconfinare nel jazz basti pensare a nomi del calibro di, Fiorella Mannoia, Ivano Fossati). Ora le cose sono radicalmente cambiate e a Jesolo amministrazione comunale e organizzatori negli ultimi tempi hanno investito parecchio sulla musica portando al Palazzo del Turismo nientemeno che (solo per fare qualche nome) Bob Dylan, Elisa, Antonello Venditti, Ligabue e Max Pezzali. Il prossimo 28 aprile, invece, arriverà Eros Ramazzotti.Tutti nomi che in passato avrebbero potuto puntare il loro obiettivo su Mestre e dintorni. Va ricordato che gli stessi Style Council, tanto per restare al mondo di Paul Weller, si esano esibiti nell’agosto del 1987 a Mira proprio nel momento di maggior successo a testimonianza di una spiccata vivacità e concorrenza, in terraferma, verso le tendenze emergenti.L’unica consolazione sul fronte dei grandi appuntamenti del 2023, ma non riguarda il Toniolo, arriverà dal parco di San Giuliano dove il 7 luglio si esibiranno iin quello che viene considerato come uno dei pochi eventi di un certo peso promossi dal Comune a Mestre.