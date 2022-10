Paolo Fresu delinea l'articolata storia del jazz in 50 ritratti

Cinquanta ritratti per conoscere da vicino il jazz e, soprattutto, per avere una visuale semplice ed accattivante su una musica che per molti è ancora poco conosciuta.

A farsi carico di questa riuscita operazione con il libro “La storia del jazz in 50 ritratti” è il trombettista Paolo Fresu, una della più importanti figure europee, insieme a Vittorio Albani e con i disegni di Riccardo Gola.

Nelle cinquanta schede, rapide e ricche di aneddoti, vengono così delineate le vite, le innovazioni e i successi di artisti centrali della musica di matrice neroamericana. Attraverso serate, incontri, svolte tecniche e spunti di riflessione si dipanano così le esistenze dei classici, da Duke Ellington a John Coltrane, per poi approdare ai contemporanei Pat Metheny, Herbie Hancock, Jan Garbarek e Keith Jarrett.

La sorpresa sta nel fatto che la ricerca storica sui protagonisti stranieri, alla fine, si integra bene anche con il racconto diretto fatto dalla stesso Fresu che nella prima parte del libro (ed. Centauria) racconta i suoi inizi in Sardegna e le varie tappe di quel lungo percorso, tra timori e speranze, che lo ha portato da Berchidda ai più prestigiosi teatri del pianeta.

Fresu ci racconta dei viaggi nell’utilitaria del padre per acquistare il primo mangiadischi, le esperienze da bambino nella banda del paese, i vinili dai quali ha appreso innovazioni e segreti inimmaginabili in un susseguirsi di scoperte, pulsazioni ed anche di sacrifici. Un itinerario nel quale, lentamente, spuntano anche le solide collaborazioni in giro per il mondo con i jazzisti più famosi ed apprezzati dalla critica.

Queste due parti del libro anche se apparentemente lontane, in realtà, offrono al lettore lo spaccato autentico ed appassionante di una storia musicale che, in un secolo, non ha cambiato più di tanto i presupposti di partenza.

Confermando che il linguaggio popolare del jazz si è sviluppato tra talento, intese, tradizioni territoriali e sperimentazioni. Al centro, la passione dei musicisti per un’affascinante storia di vita costantemente proiettata sul futuro.

Ultimo aggiornamento: 16:44

