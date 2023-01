Elvis Presley sconosciuto, l'aereo dedicato alla figlia Lisa Marie e il fratello gemello del re del rock Foto

«La signora Priscilla è felice che siate arrivati qui per scrivere un articolo». L’accoglienza a Graceland, Memphis Tennessee, è davvero incoraggiante. L’ufficio stampa, in una calda giornata dell’ottobre di trent’anni fa, ci indirizza meticolosamente in quella che da sempre è la seconda residenza più visitata negli Stati Uniti , dopo la Casa Bianca.

Elvis, la casa a Memphis

Si entra così nell’incredibile mondo di Elvis Presley, effettivamente una sorta di regno del kitsch tra sfarzose stanze da letto, altrettanto luccicanti salotti, immancabili riferimenti alla Grecia classica e poi un itinerario particolare legato alle auto utilizzate dal re del rock’n roll (c’è soprattutto la celebre Cadillac rosa preferita dalla mamma) e poi ritratti e oggetti di varia natura. Un lungo viaggio che richiede, senza correre, quasi l’intera giornata vista la quantità di ricordi che attira curiosi e fans da tutti gli States. Una vera miniera economica anche per le attività esterne della città.

L'aereo personale di Elvis, Lisa Marie



Ma la cosa più impressionante è l’aereo personale di Elvis. L’imponente velivolo, sistemato in un piazzale dietro l’enorme abitazione, era stato intitolato proprio alla figlia Lisa Marie, deceduta nei giorni scorsi a Los Angeles in seguito ad un malore fatale e soli 54 anni. Colpisce il fatto che la dedica del cantante sia avvenuta quando la figlia era ancora una bambina (Elvis, infatti morì quando Lisa Marie aveva appena nove anni). Ma la curiosa intitolazione (“la mia Graceland volante” diceva lui), alla fine, non è altro che un ulteriore tassello di quel mondo dove le esagerazioni non mancavano di certo e a ben guardare hanno rappresentato, in pratica, anche il limite artistico e culturale dello stesso Presley.

Elvis aveva un fratello gemello

E così, dopo essere saliti sul “Lisa Marie” la visita a Graceland si conclude in una sorta di tempietto dove, oltre a Presley, sono sepolti anche i suoi genitori nonché il gemello Jessie Garon, deceduto durante il parto . Chissà se l’ultimo viaggio della cantante Lisa Marie, da sempre proprietaria di Graceland, terminerà proprio a Memphis o se si fermerà nella più celebre California.

