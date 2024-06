È proprio un mondo alla rovescia: multa alla goliardata, onori da star all'ergastolano

La multa inflitta per un addio al celibato goliardico a Jesolo dovrebbe far riflettere sullo stato di questa Italia, che sembra aver perso la bussola dopo anni di serrate campagne politico - mediatiche all'insegna della sicurezza, della lotta al degrado, delle regole e dei divieti; il tutto finalizzato ad alimentare la paura e i conseguenti controlli, per portare, poco alla volta, verso una limitazione della libertà e dei diritti di tutti, a fronte dell'arbitrio consentito invece a pochi eletti.

Ciò che dovrebbe scandalizzare non è la processione di un gruppo di ragazzi che, senza far del male a nessuno, ha inscenato una scherzosa via crucis per festeggiare un futuro sposo, quanto piuttosto l'intervento della Polizia locale che, non avendo evidentemente cose più importanti da fare, ha ritenuto di doverli sanzionare. Sanzione inflitta sulla base di un Regolamento comunale, non c'è dubbio: il che invita ad una riflessione sui divieti che le amministrazioni hanno introdotto nel corso degli anni, nell'indifferenza dei cittadini.

Ciò che dovrebbe scandalizzare non è la croce trascinata dal futuro sposo jesolano (goliardata di cattivo gusto, ma con il metro del cattivo gusto si dovrebbe sanzionare mezza Italia). A scandalizzare sono piuttosto gli onori da capo di stato tributati qualche giorno fa ad un ergastolano trasferito dagli Usa per scontare la pena in un carcere romano (dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna per omicidio), il quale è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio (neppure fosse un eroe), dopo essere stato trasportato su un volo militare (con ingenti costi a carico di tutti noi) invece che imbarcato su un normale aereo di linea come di norma accade per gli altri detenuti.

Dovrebbero scandalizzare le piazze e le strade pubbliche invase da plateatici fuori misura, gli abusi edilizi, i tanti infortuni sul lavoro dovuti alle norme non rispettate sulla sicurezza. Dovrebbe scandalizzare lo sfruttamento dei lavoratori sempre più selvaggio, l'evasione fiscale che deruba tutti noi, lasciandoci senza sanità, con una scuola con sempre meno risorse, con le strade in cui le buche sono più numerose dell'asfalto.

Invece di concentrare attenzione e risorse a combattere sprechi e malefatte, si pensa invece a multare la goliardata (tra gli applausi dei benpensanti e di certa stampa), ad aumentare le pene per chi manifesta contro il potente di turno e per chi si vorrebbe soltanto divertire ad una festa (rave party). Per non parlare dell'inasprimento delle sanzioni pecuniarie che si vogliono introdurre per tappare la bocca ai giornalisti i quali, nel frattempo, vengono trattenuti per ore in Questura per essere identificati - sembra essere la nuova moda delle ultime settimane - nonostante sia sufficiente un minuto per controllare la loro tessera professionale e lasciarli svolgere il proprio lavoro.

Fortunatamente i giovani, gli studenti, dopo anni di silenzio, sono tornati a mobilitarsi, ed è una buona notizia. La cattiva notizia è che nelle piazze vengono manganellati dalle forze dell'ordine, mentre in Parlamento, invece che pensare come premiare i cittadini onesti. si continua a discutere su norme per rendere più difficili le indagini e il contrasto ai reati che maggiormente impoveriscono il Paese, corruzione ed evasione fiscale, Una situazione davvero desolante.

Ultimo aggiornamento: 01:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA