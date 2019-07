Non dobbiamo trascurare la salute delle ossa

«Ho l'osteoporosi!», dice una signora di 60 anni. «Tutte abbiamo l'osteoporosi ribatte l'amica . È normale!». Attenzione a non confondere un criterio statistico di normalità (ossia di frequenza, quando un dato fenomeno interessa più del 66% di una data popolazione), con un criterio biologico di salute. Se tutti abbiamo la lebbra, è normale? No, c'è un'epidemia di lebbra: la malattia è in quel caso frequente, non è certo normale. La normalità,...

Lunedì 1 Luglio 2019, 15:44