Nell’ondeggiare dissacrante del suo cinema, Bruno Dumont sembra voler definitivamente affermare quanto sacralità e trivialità non abbiano in comune soltanto l’ultima vocale accentata, ma governino il mondo in una conflittualità degenerata dove tutto null’altro è che parodia del reale, a cominciare appunto dal cinema. Mai come adesso “L’impero” sembra essere una matrioska di un’opera globale di un regista che svela, di film in film, un’infinita ripetitività delle argomentazioni, sulle quali spadroneggia da sempre la condizione esistenziale dell’umanità, perduta ciecamente nella necessità di un divino che ne riscatti la propria inutilità e al tempo stesso nella fondata rassegnazione che ciò sia illusorio.

Deformando la realtà e la caratterizzazione dei suoi personaggi, in un contesto via via sempre più grottesco e sprezzantemente sarcastico, Dumont offre ancora al suo paesaggio più amato (in questo caso la Côte d’Opale, sul litorale nord occidentale della Francia) la dimora di una insensatezza costante e allarmante, catturando stavolta il sovrannaturale come elemento decisivo nell’esercizio quotidiano di ogni comportamento terreno, incapace di sondare il mistero della vita.

Se tutto il suo cinema è un rimbalzo continuo di genere, dimostrandone la vacuità di fondo, al regista francese mancava solo la fantascienza per immergersi in uno scenario definitivo che si scrollasse di dosso anche la limitatezza terrestre. Così “L’impero” (Premio alla regia all’ultima Berlinale) è davvero un richiamo facilmente identificabile con le lucasiane “Guerre stellari”, definendo lo scenario burlesco della lotta tra gli Uni e gli Zeri (in un sistema identificativo binario), in un ambiente di pescatori, dove un bambino, non a caso, svolge il ruolo di un Messia, e gli umani non sono che una piccola parte della gente del posto.

Sfruttando storiche nozioni di architettura (dal gotico delle cattedrali ai modelli vanvitelliani ed escheriani, che danno energia cinetica a improvvisate astronavi) e confutando ogni richiamo a esilaranti esigenze narrative, a cominciare dalle spade laser fino al magma nero autodeformante, Dumont mette definitivamente in campo l’ossessione dei corpi e la loro fondamentale prosaicità, con uno sguardo beffardo tra cielo e terra, tra finitezza ed eternità, in un’atmosfera di sospensione irrealistica di ogni azione, dove il naturalismo geografico diventa un teatro paradossale.

Prima di decifrare l’apocalittico finale e l’ultima inquadratura sul primo piano del bambino che afferma gaudioso «È tutto», andrebbero anche segnalate le performance attoriali, a cominciare da uno scalmanato, caricaturale Fabrice Luchini (ovviamente Belzebù), fino ad Anamaria Vartolomei (la principessa Jane degli “Uno”) e Camille Cottin (la Regina). Voto: 7,5.

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA