Sullo slancio dei suoi recenti successi, di critica (due premi a Venezia, tra cui l’ultimo Leone con “Povere creature!”) e di pubblico, è probabile che lo spettatore ignaro della parte iniziale della carriera di regista di Yorgos Lanthimos, possa rimanere piuttosto perplesso, quando non infastidito. D’altronde il regista greco ha un passato di opere alquanto disturbanti, nel quale si tratteggiano, con un’inclinazione tutt’altro che sbiadita, comportamenti privati e sociali di personaggi emblematicamente torbidi, in una narrazione prevalentemente ostile. La parentesi più scopertamente fruibile da un pubblico eterogeneo (si conti oltre al citato Leone d’oro, anche “La favorita”) di fatto nasce dalla collaborazione del regista con lo sceneggiatore australiano Tony McNamara. Ora invece si torna alle origini, lavorando di nuovo con il sodale Efthymis Filippou, provocando appunto la retromarcia a un cinema volutamente respingente, che aveva creato titoli indigesti da “Dogtooth” fino a “Il sacrificio del cervo sacro”. Non bastasse: ad aggravare "Kinds of kindness" ci si mette anche la durata di questo ultimo film, passato recentemente a Cannes, che tocca le due ore e tre quarti, aggiungendo che si tratta anche di un’opera a episodi, esattamente tre. Certo, come in “Povere creature!” ci sono ancora Emma Stone, Willem Dafoe e in più anche un grande Jesse Plemons (premiato sulla Croisette come migliore attore), ma tutta questo se ha una forza attrattiva per lo spettatore, essa si spegne dentro la “gentilezza” che va intesa ovviamente in senso antifrastico, a cominciare appunto dalla durata. Come detto si tratta di un film diviso in tre capitoli, dove gli attori si riciclano in diverse parti: nel primo si narra di un uomo che non obbedisce a una richiesta estrema, che è quella di uccidere qualcuno; nel secondo di un uomo che non accetta che la persona scomparsa e poi ritrovata sia effettivamente sua moglie; nel terzo di una donna che è schiava di una setta, non senza supporre di avere ascendenze divinatorie, come far risorgere i morti. Lanthimos si inoltra in un gioco dove le regole infrante fanno saltare il banco, mostrando un’umanità senza etica e illuminata dal masochismo. Sezionato nella consueta forma paradossalmente esasperata, la chirurgia dei fatti si avvale di una continua costruzione per eccessi, in modo da scatenare una repulsione, ma è soprattutto un film che sa essere ruffiano, a cominciare dall’uso di “Sweet dreams” degli Eurythmics, sparato a manetta in apertura. Rovistando nei lati più oscuri delle persone, sposa il rigore di una messa in scena, geometricamente implacabile, con una trivialità ricorrente ed esacerbata: un universo mostruoso e capitalista che sfocia nella caricatura esibita e compiaciuta. Voto: 4.

BELLA, SENZ'ANIMA - Quando nel 1998 viene pubblicato, per la prima volta nella sua interezza, “L’arte della gioia”, l’incredibile vita di Modesta raccontata in quattro parti, l’autrice del fluviale romanzo Goliarda Sapienza è morta da due anni. Di questa voluminosa raccolta di fatti che hanno marcato un’esistenza di rara ambiguità, tra la tenerezza e la criminalità, e che per molto tempo non trovò un editore a causa della materia conturbante, ora è disponibile una miniserie in 6 episodi da circa un’ora ciascuno, che ha visto una piccola anteprima al festival di Cannes e che adesso, prima di terminare sulla piattaforma Sky, che la co-produce assieme a Viola Prestieri, sbarca con Vision in sala in due tranche: la prima da ieri (3 puntate), la seconda dal 13 giugno (le rimanenti 3). Assieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, Valeria Golino trasporta sullo schermo soltanto il primo volume del libro, dirigendo anche quattro dei sei episodi che la compongono, i più eleganti (gli altri sono firmati da Nicolangelo Gelormini).Non è facile riassumere la tormentata serie di avvenimenti che compongono la pur limitata prima parte del romanzo. Siamo in Sicilia, inizio Novecento. Esattamente l’1 gennaio nasce Modesta, da una famiglia povera, con un padre incestuoso e una madre soccombente. Un incendio le strappa madre e sorella disabile. Finisce così in convento con la benevolenza della madre superiora Eleonora e da qui successivamente nella fastosa tenuta di campagna della nobildonna Gaia, nei pressi di Catania. Ma arriverà la tragica epidemia della spagnola. Fin dai tempi di “Miele” Valeria Golino si è dimostrata regista sensibile e attenta a tematiche di rilevanza etica e morale, tutt’altro che banali. Anche qui districa una materia incandescente, a cominciare dalle rilevanze erotiche, e il risultato è un’opera che nel panorama delle trasposizioni televisive italiane sa ritagliarsi un posto di rilievo, non solo per affrontare scopertamente situazioni urticanti per il grande pubblico, ma anche per la capacità di riassumerle con una cura cinematografica rilevante, a cominciare anche da rimandi e citazioni (non sfugga ad esempio il tragico episodio del campanile che echeggia il capolavoro hitchcockiano “La donna che visse due volte”). Modesta, paradossale nome se riferito alle sue gesta, coniuga la sua rivendicazione sociale addentrandosi sempre più nella borghesia locale, facendo di un atto politico anche la contraddizione del mezzo per raggiungerlo: non è un caso che a ogni gradino scalato, corrisponda sempre una tragedia. Tecla Insolia è sorprendente in un ruolo equivoco e scopertamente infido, angelico e luciferino; Valeria Bruni Tedeschi sfodera il suo consueto brio stravagante e sciroccato nel tratteggiare l’aristocratica di casa, mentre Jasmine Trinca è madre Eleonora, tutt’altro che pia. Voto: 7.

NOTTE MAROCCHINA - Un padre, un figlio, un cadavere. Un incidente all’interno di un lavoro sporco, finito fuori controllo. Un thriller che si snoda tutto in una notte, nel buio delle strade marocchine, incrociando persone pericolose e corrotte, a cominciare dalle forze dell’ordine; e con quel corpo ingombrante nel portabagagli, che nessuno riesce a eliminare, dove il destino sembra alimentare l’ineluttabile castigo. Premiato l’anno scorso a Cannes, nella sezione Un Certain regard, “Noir Casablanca” ha una sua ruvida e polverosa credibilità, grazie anche a due ottimi attori non professionisti e alla regia increspata dell’esordiente Kamal Lazraq, che spezza, con tutte le regole del “genere”, l’angoscia familiare in uno scenario costantemente allarmante, fino a un finale beffardo. Voto: 7.

MAMET E DINTORNI - Uno psichiatra ebreo viene accusato di aver stimolato un suo paziente a compiere un massacro in una scuola. Osservante religioso, è accusato di aver ritenuto l’omosessualità del paziente una aberrazione, ma è una citazione sbagliata sui giornali. Nel frattempo anche il rapporto con la moglie s’incrina. Da una pièce di David Mamet e da un fatto di cronaca a fine anni ‘60, “The penitent” di Luca Barbareschi (anche interprete principale) si dibatte su diversi temi, prova a scandirli con una regia mossa (nonostante la derivazione teatrale), ma incaglia il racconto in una impasse nella quale delitto e castigo, il richiamo della fede e il ruolo delle stampa sfiorano soltanto la tensione crescente, fino a un ostentato colpo di scena finale. Voto: 5.

Ultimo aggiornamento: 09:27

