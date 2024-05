Siamo quasi agli sgoccioli, il più è fatto. Al momento non sembra esserci un film nettamente in vantaggio, forse solo il musical di Audiard (“Emilia Pérez”, sembra poter mettere d’accordo tutta la giuria, ma sono voci).

GRAND TOUR di Miguel Gomes (Concorso) – Un funzionario inglese a inizio Novecento di stanza a Rangoon (oggi si direbbe Yangoon, non essendo più Birmania, ma Myanmar) riceve un telegramma da Molly, la sua fidanzata, che lo informa che lo sta raggiungendo per sposarsi. Edward scappa attraverso l’Asia, mentre Molly cerca di poterlo trovare. Gomes ci porta ancora una volta dentro un viaggio affascinante, in questo caso con un’energia quasi turistica (nel senso migliore del termine), passando di Paese in Paese, città in città, cercando di coglierne l’essenza. Al tempo stesso seguiamo Edward nella sua fuga e successivamente Molly nella sua rincorsa. Il tempo e lo spazio sprofondano in una specie di estasi narrativa e visiva, con un treno che deraglia, il silenzio della giungla e l’agitazione delle città. Girato faticosamente durante il Covid, perlopiù in bianco e nero in 16mm, il film è immerso in quella sospensione cara al regista portoghese (come ai tempi di “Tabu”), che si fa magia e mistero. Immagini di grande impatto emotivo. Un film che richiede pazienza e attenzione. Voto: 7,5.

MOTEL DESTINO di Karim Aïnouz (Concorso) – Dal regista dell’ottimo “La vita invisibile di Eurídice Gusmão, che proprio qui a Cannes trovò consacrazione nel 2019, una storia che sembra uscire dall’ennesima variazione del triangolo, vagamente riferito al “Postino”. Heraldo è un giovane costretto a fuggire dopo una rapina, dove il suo compagno viene ucciso. Finisce in uno squallido motel a ore, condotto da Dayana e da suo marito Elias, un uomo piuttosto violento e tendenzialmente bisessuale. Tra Heraldo e Dayana c’è subito un’intesa fortemente erotica, ma quando il marito scopre la tresca, attraverso un filmato catturato dalle telecamere del motel, scoppia la tragedia. Immerso in una dominanza cromatica a tinte forti, bollenti nei corpi, costantemente “disturbato” dalle voci proveniente dalle camere affittate (e dai corrispettivi filmati porno), il film ha una malsana energia, sempre sull’orlo di esplodere. Forse al film manca qualcosa che davvero lo faccia decollare, ma senza dubbio resta godibile (in tutti i sensi). Voto: 6,5.

Ultimo aggiornamento: 16:10

