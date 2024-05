Arriva l’Italia e con Sorrentino a metà classifica personale non si vola, dove il cinema del regista napoletano conferma le sue qualità, ma anche le sue pesanti ossessioni. Affettuoso l’omaggio di Christophe Honoré a Mastroianni. Furoreggia invece la commedia di Sam Baker, bella sorpresa.

PARTHENOPE di Paolo Sorrentino (Concorso) - Aperto e chiuso da inevitabili rimandi felliniani (la prima carrozza che esce dalla nebbia, il carro luminoso nella notte dei tifosi in festa che ricorda il Rex di “Amarcord”), giocato sull’estremizzazione estetica del ralenti, impreziosito da atmosfere esistenziali, caricato da allusioni e rimandi sessuali non sempre eleganti (lo scioglimento del sangue grazie all’amplesso del cardinale, il coito anale che ogni tanto viene citato, lo “spettacolo” di un amplesso pubblico, i corpi giovanili che sfiorano, un rapporto quasi incestuoso, ma Sorrentino non è Guadagnino e la sua visione dell’eros appartiene a un passato prossimo…), non estraneo alle consuete caricature folkloristiche e a surplace narrativi, il film racconta la progressiva disintegrazione delle illusioni, attraversando suicidi giovanili, prove d’esame (il professore Silvio Orlando è l’unico a rimanere saldo nel suo realismo, chimere comprese), feste e silenzi, profanando, come si diceva, ogni sacralità. Sorrentino più che muoversi nel tempo (ci sono 4 tappe fondamentali: la nascita di Parthenope, la rivolta studentesca, il colera, lo scudetto, dal 1950 al 2023), sembra fermarlo con un cinema che è diventato una declinazione ripetitiva: magari non è un cinema “vecchio”, ma risaputo senza dubbio sì. Napoli è Napoli e Sorrentino, pur con qualche critica che arriva dai personaggi, qui rispecchia ovviamente il suo amore, ma le contraddizioni della città sono un po’ anche le contraddizioni del suo cinema, sempre al limite dell’autocompiacimento, di un’estetica a tratti sfiancante, come in quel finale che non arriva mai, per un film che sfiora le 2 ore e venti, ma potrebbe tranquillamente restringersi. Cast in forma, a cominciare dalla protagonista Celeste Dalla Porta, senza dimenticare il grande Gary Oldman (nella parte di John Cheever), Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta, Isabella Ferrari, il già citato Orlando, Stefania Sandrelli (Parthenope in età matura). Rimane, come spesso succede con Sorrentino, un senso di estasi e smarrimento, di cinema potente ma anche autocelebrativo, anche qui di sacro e di profano, quasi triviale. E soprattutto di accumulo. Voto: 5,5.

MARCELLO MIO di Christophe Honoré (Concorso) – Chiara Mastroianni si sovrappone al padre con una progressiva identificazione, mentre attorno si muovono le persone che condividono la sua vita: la mamma Catherine Deneuve, l’ex marito Benjamin Biolay, Melvil Poupaud, Fabrice Luchini, Nicole Garcia. Ne esce un ritratto affettuoso, giocando sulla fluidità di genere (Chiara/Marcello), più simpatico che altro, dove metatestualmente ognuno è se stesso e qualcuno un doppio. Voto: 6.

ANORA di Sean Baker (Concorso) – Scatenata commedia dove un rampollo russo si diverte con una spogliarellista di un night (la Anora, detta Ani, del titolo), fino a sposarla. Ma la famiglia dalla Russia non approva e fa di tutto per cancellare il matrimonio. Come sempre a pagare sono i più deboli, soprattutto economicamente. Brillantemente scritto e recitato con un’effervescenza non comune (specie nei due protagonisti, Mikey Madison e Mark Eydelshteyn), dal ritmo folle (la devastazione della casa è un piccolo gioiello di comicità, ma si ride spesso), sta all’angolo opposto di “Pretty woman”, dove l’insipienza della gioventù ricca dimostra tutta la propria insensibilità verso gli altri e verso il mondo. La morale è scritta forse dall’inizio (ma in finale sa essere anche commovente e sincero), probabilmente dura un po’ troppo (anche qui sforate allegramente le due ore), ma la sua non originalità è compensata dallo scoppiettante accavallarsi degli “incidenti”, dai personaggi che sono consapevoli di un cliché ma ne fanno una forza, da una regia forsennata. Ci di diverte. Non è poco. Voto: 7,5.

