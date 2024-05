Procede il Concorso, senza particolari entusiasmi. Una medietà buona, dove raramente si resta davvero colpiti, semmai sono più le delusioni.

LIMONOV – THE BALLAD di Kirill Serebrennikov (Concorso) – La movimentata, tellurica e incredibilmente controversa vita di Limonov, vissuto tra la Russia, la Francia, gli Stati Uniti, la Serbia e poi di nuovo la Russia, raccontata nel bellissimo romanzo di Emmanuel Carrère. Interpretato da Ben Whishaw, che ne riassume bene, con modi cangianti, l’intera esistenza, terminata qualche anno fa, il personaggio trasuda tutto il suo istinto irrequieto, da ragazzo votato quasi alla delinquenza, fino a diventare poeta affermato, più volte incarcerato, passato dagli ambienti più squallidi e pericolosi, alle grandi ville dell’alta società americana ed europea. Ma Serebrennikov ricompone questa elettrica vicenda, mancando il bersaglio principale: quello di misurare Limonov più profondamente nella realtà che lo circonda, soprattutto nella dimensione politica che ha mosso ogni sua azione. Tralasciando tra l’altro tutte le fasi dell’infanzia e dall’adolescenza, dove si sedimentano le sue allergie a una vita tranquilla e anonima, il film perde il senso dell’intera operazione, declinando in modo cronachistico e lineare i vari spostamenti geografici e culturali. Non era facile trasportare il libro e forse il film, senza l’obbligo di un paragone meticoloso, può perfino interessare, ma a mancare purtroppo è l’essenza di Limonov. Voto: 5,5.

THE SUBSTANCE di Coralie Fargeat (Concorso) – All’apice della sua carriera e della sua fama, con tanto di stella nell’Hall of fame, Elisabeth Sparkle (Demi Moore) viene messa alla porta dal suo impresario e causa anche un incidente stradale, perde la forza del fisico. Per superare l’impasse accetta di sfruttare un sistema sperimentale, denominato appunto “The substance”, che le dovrebbe permettere di tornare ad avere pieno vigore del proprio corpo. Ma in realtà dovrà fare i conti con un suo doppio (Margaret Qualley), con il quale si ruberà continuamente la scena. Coralie Fargeat gira un ipertrofico body-horror, tra corridoi rossi, stanze bianche, studi televisivi e appartamenti lussuosi, su quanto la fama e la bellezza siano effimere (si veda la stella dell’hall of fame continuamente imbrattata). Più vicina a “La vita ti fa bella” che a “Titane” di Julia Ducournau, Palma d’oro 2021, ma con lo stesso rischio di venire gratificata di premi importanti, l’opera è una manifesta fiera dell’esagerazione, come il finale ipersplatter. Alla fine ci si può perfino divertire, nonostante una rappresentazione del mondo maschile, che nella sua totalità risulta becera, volgare, arrogante e come minimo stupida (il vicino di casa), che certo funziona come sguardo ossessivo sulla donna, ma è anche ormai una dichiarazione di intenti piuttosto discutibile. Voto: 6.

L’HISTOIRE DE SOULEYMANE di Boris Lojkine (Un certain regard) – Souleymane è un immigrato che attende di avere il colloquio decisivo per ottenere i documenti per poter restare in Francia. Nel frattempo sbarca il lunario girando in bici Parigi portando i pasti a casa dei clienti, e dormendo nei luoghi di rifugio. Ma la paura che l’esame fallisca è tanta. Un film toccante, che per un’ora descrive con affetto e sincerità il calvario giornaliero del protagonista, ma diventa straziante nella lunga sequenza del colloquio, che chiude in modo notevole il film. Voto: 7.

Ultimo aggiornamento: 17:31

