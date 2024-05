Ultimi film in gara, ma un paio potrebbero davvero inserirsi prepotentemente nella lotta per la Palma, soprattutto il film iraniano. Disastroso invece l’ultimo francese in gara.

THE SEED OF THE SACRED FIG di Mohammad Rasoulof (Concorso) – Probabile Palma, perché è un film bello e potente e al tempo stesso vede la presenza del regista (e non la consueta sedia vuota), fuggito dall’Iran e arrivato a Cannes. Poco più che cinquantenne, Rasoulof da almeno una quindici d’anni è costantemente aggredito dalle forze politiche e militari iraniane: censurato, condannato, fustigato, i suoi film non sono mai stati proiettati in patria. Accusato nuovamente di cospirazione, solo per svolgere la sua attività di regista, nuovamente condannato a ulteriore 5 anni di carcere, senza passaporto è riuscito in qualche modo a superare indenne il confine, attraverso le montagne, e a fuggire dal suo Paese. “The seed of the sacred fig” racconta i terribili giorni della repressione da parte delle autorità persiane delle manifestazioni di protesta giovanili, successive alla morte di Masha, per portamento irregolare del velo, secondo i canoni previsti e controllati dalla Polizia morale. Molti gli arresti, le torture, le condanne, anche a morte. Proprio per una di queste, comminata a un ragazzo di 20 anni, il giudice istruttore Imam, entra in crisi rispetto al suo lavoro, ma è costretto a evitare dubbi morali, se vuole salvare il lavoro. A casa moglie e soprattutto due figlie seguono gli avvenimenti in strada e una coetanea delle ragazze viene colpita e poi scompare. La richiesta al padre di indagare viene disattesa, ma quando in casa sparisce la pistola d’ordinanza del giudice, il rischio di perdere il posto e di finire sotto controllo delle autorità si fa pesante, causando discussioni continue in famiglia. Trasferendo quindi le tensioni sociali e politiche pubbliche dentro casa, si capisce come i metodi non cambino: il padre diviene il centro del potere, mentre anche giudici amici di famiglia (nella scena più da brividi del film) tengono interrogatori alla madre e le due figlie con la durezza riservata a sospettati comuni e soprattutto sconosciuti. La fuga di tutta la famiglia verso aree più deserte, troverà un finale ampiamente immaginabile e altrettanto simbolico. Voto: 8,5.

L’AMOUR OUF di Gilles Lellouche (Concorso) – Ma cosa ci sta a fare in Concorso questo pastrocchio di stili, di regia arrembante, di storia maledetta tra due ragazzi, di coming of age destinato alla rovina, di bande e maschi alfa che devono dimostrare di essere i più forti? Peccato, perché l’inizio prometteva con una citazione, non si sa quanto voluta, della sparatoria di “Sonatile” tutta fuoricampo, con i lampi degli spari a illuminare le ombre. Poi il fuoricampo diventa pura esibizione; il ragazzo che rompe per ripicca verso i genitori un vaso in tenera età diventa un capo banda; la ragazza che se ne innamora può anche sposarsi, fare figli, ma non cede al suo richiamo, nonostante il boy si faccia 10 anni di prigione. Lellouche, più famoso come attore, gioca anche sulla sorpresa, perché se all’inizio fa già vedere come va a finire, una parte è un fraintendimento, che verrà svelato successivamente. Film muscolare, inebetito dalla sua stessa arrogante e ostentata violenza. Forse il peggiore in gara. Voto: 3.

ALL WE IMAGINE AS LIGHT di Payal Kapadia (Concorso) – Tre donne, tre generazioni: dalla città di Mumbai si finisce sulla costa, in un piccolo villaggio, dove fascino e mistero si accompagnano anche a un paesaggio di grotte. Payal Kapadia traccia vite agitate, di chi ha sbagliato matrimonio, di chi si ritrova sempre più povera, di chi vorrebbe cominciare la vita senza avere atavici comandamenti. Un film piccolo, a tratti sussurrato, di ricerca e desiderio della felicità, che porta lo spettatore verso emozioni ancestrali. Atmosfera rarefatta, tempi dilatati, prima parte forse un po’ faticosa, ma seconda conciliante con la bellezza. Del paesaggio e dei sentimenti. Potrebbe intenerire la giuria, ma un premio non sarebbe sgradito. Voto: 7.

VIVRE, MOURIR, RENAȊTRE di Gaël Morel (Cannes Première) - Ciryl è un giovane fotografo, sieropositivo. Un giorno dei rumori nel palazzo lo inducono a suonare a una porta. Sammy apre assieme al suo bambino: è a torso nudo, molto attraente. Vive con Emma, al momento assente. Tra i due inizia una breve corrispondenza epistolare (messaggi lasciati nella cassetta delle lettere), finché il desiderio esplode. Emma non era all’oscuro della sua tendenza bisessuale (lo vediamo a inizio film, da adolescenti), ma ora ne resta turbata. In breve tempo sono tutti infettati. All’epoca (siamo inizio anni ’90) si moriva, e non poco, ancora di Aids. Un film che fatica a trovare la giusta misura, un po’ fuori tempo, con quale scelta di sceneggiatura davvero imperdonabile (per dire: la casa in costiera con tutti quei faticosissimi scalini era necessaria per uno ormai moribondo?, mah…), piuttosto superficiale. Echi di Techiné, Lifshitz (riferimenti cari al regista) e tanto altro cinema queer, che però qui si sbiadisce presto, lasciando coriandoli di emozione. Voto: 5.

