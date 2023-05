Penultima batteria di film. Spunta Wim Wenders ed entra nella lizza dei papabili. Non altrettanto si può dire della Breillat.

PERFECT DAYS di Wim Wenders (Concorso) – Tokyo. Hirayama è un uomo probabilmente vicino alla pensione. La sua occupazione è molto umile: pulisce i cessi pubblici, sparsi per la capitale. Si alza al mattino e tra una fermata e l’altra nei posti di lavoro, si sofferma a mangiare qualcosa, spesso al parco, scatta delle fotografie, generalmente ad alberi, e prima di tornare a casa si lava nei bagni a pagamento. Ha alcuni passatempi: fare dei giri in bicicletta, leggere e ascoltare musica anni ’60-’70, attraverso le musicassette. Una vita prettamente analogica. Raramente ha incontri: una donna che ogni tanto osserva al parco, una nipote che viene a trovarlo, un istrionico collega di lavoro che si licenzia presto, un uomo ammalato di cancro. Wenders torna in Giappone, dopo Tokyo-Ga, e quindi soprattutto a Ozu (il nome del protagonista arriva direttamente da “Il gusto del sakè”); e torna a Cannes dopo 15 anni dall’allora “Palermo shooting” con diverso materiale: oltre a “Perfect days”, in corsa per la Palma, ecco il documentario “Anselm”, in parte girato anche a Venezia, sull’artista tedesco Kiefer e la partecipazione a “Chambre 999” di Lubna Playoust, eco di quel suo “Chambre 666” di 40 anni fa, riflessione sul cinema. “Perfect days” è un film contemplativo, vagamento nostalgico di un mondo passato che il protagonista continua a vivere, attraverso l’arte (la lettura, la musica) e la natura, parco nelle sue manifestazioni sociali (parla poco, molto spesso è in silenzio), come a crearsi una protezione dalla realtà contemporanea, accettata solo nella forma-lavoro. Wenders torna al suo cinema migliore, anche se lo sguardo è ormai quello posato del maestro e non curioso del giovane regista: un “nel corso del posto” reale e sognato (con inserti struggenti in bianco e nero), tra una hit degli Animals o di Lou Reed (canzone che dà il titolo al film), di Nina Simone o di Janis Joplin, colonna sonora eterna (e mai banale, nonostante la fama). Straordinario Kōji Yakusho, nel ruolo del protagonista. Uno dei film più meritevoli di premi. Voto: 8.

L’ÉTÉ DERNIER di Catherine Breillat (Concorso) - Anne (una brava Léa Drucker) è una brillante avvocatessa, che difende soprattutto ragazze vittime di soprusi. Vive con il marito Pierre e due bambine, alle quali si aggiunge presto l’adolescente Pierre, nato dal primo matrimonio del marito. Pierre è un ragazzo sfrontato, ribelle e attraente. Anne ne subisce presto il fascino, che fa precipitare la situazione. Breillat mantiene intatta la sua vena provocatoria, ma ormai i colpi girano piuttosto a vuoto. E anche se qui torna in ballo la borghesia che accetta tutto pur di salvare se stessa (si veda la scena finale), il rapporto tra madre adottiva e adolescente, stimolato da scene di sesso che un tempo la Breillat avrebbe reso meno pudiche, sembra assecondare soprattutto il desiderio ossessivo della regista a mantenere il suo status scandaloso, non aiutato da una sceneggiatura poco brillante, facendo quasi rimpiangere certi lavori di Larry Clark, che almeno non indietreggiava davanti all’audacia dei corpi. Voto: 4,5.

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA