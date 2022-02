L'Italia dei grandi autori alla Berlinale, con risultati contradditori e incerti. Al film di Paolo Taviani è andato il premio Fipresci.

OCCHIALI NERI di Dario Argento (Special Gala) – Un serial killer che uccide le prostitute si aggira a Roma. Diana, reduce da un incidente d’auto che l’ha resa cieca, diventa presto un suo bersaglio. Assieme a Chin, bambino illeso della coppia morta nello stesso incidente stradale, cercherà di sfuggire al maniaco assassino, aiutata da un’istruttrice per non vedenti, due maldestri poliziotti e un cane. A dieci anni da “Dracula 3D”, Dario Argento torna alla regia frantumando quel poco che resta ormai di ogni credibilità narrativa, di per sé poco essenziale in un thriller/horror. E se dal suo sguardo talvolta affiora la lucidità dei giorni migliori, come accade nel finale nella campagna, dove anche la natura diventa un pericolo, l’operazione non si discosta dal fallimentare percorso intrapreso dal grande regista, che almeno fino a “La sindrome di Stendhal” era in grado di lasciare il segno, abbandonandosi poi a un delirio creativo capace solo di disintegrare la sua meritata fama. Qui sembra ancora una volta tutto approssimativo, casuale, quando non scopertamente ridicolo (non solo nella scena del biglietto da visita a un personaggio cieco), ma senza l’idea che tutto questo sia deliberatamente cercato, in un’architettura demolitrice che sappia conservare raramente solo l’effetto visivo appagante. Orfani dell’Argento superlativo che tutti abbiamo amato, alcuni hanno voluto vedere in questa operazione il senso (o la speranza) del ritrovamento di un autore fondamentale del nostro cinema, ma a volte voler vedere a tutti i costi quello che non c’è porta a euforie incontrollate. E qui c’è davvero molto poco. Purtroppo ancora. Nel cinema di Dario Argento l’eclissi (fenomeno astronomico con il quale si apre il film) è ancora in atto. Voto: 4,5.

LEONORA ADDIO di Paolo Taviani (Concorso) – Due anni dopo aver vinto il Nobel, Luigi Pirandello muore. Ci vorrà molto tempo prima che le ceneri trovino il posto desiderato dallo scrittore, con un viaggio per niente agevole, nell’Italia del dopoguerra. Per la prima volta senza Vittorio (scomparso 3 anni fa e al quale il film è ovviamente dedicato), Paolo Taviani squaderna il suo primo film da single, in un continuo depistaggio di codici estetici, omaggiando un Paese e un cinema italiano (anche il proprio), che si vorrebbe declinare come film “libero”, ma che appare più il desiderio incontrollato di un racconto rapsodico, che passa dal minimalismo surreale al romanzo popolare, dalla ricostruzione d’epoca attraverso materiali d’archivio alla rottura narrativa con una seconda parte totalmente sganciata e non solo per l’uso del colore rispetto al bianco e nero, dove si ritrova una novella di Pirandello (“Il chiodo” già in predicato al tempo di “Kaos”, che però non dà il titolo al film). Ne esce un’opera arditamente spezzata in due (che per un autore di 90 anni non è poca cosa), dal titolo completamente avulso (che ritrova echi verdiani), dove la morte aleggia costantemente. Un film spiazzante non privo di fascino, ma in cerca di un centro di gravità che gli sembra mancare totalmente: vorrebbe probabilmente essere un pregio, ma alla fine diventa il suo punto debole. Voto: 6.

Ultimo aggiornamento: 11:04

