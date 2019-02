Alcuni pensieri finali sul palmares della Berlinale 2019

ORSO D'ORO

Synonymes di Nadav Lapid



Ci sta. Uno tra i più interessanti film del Concorso, che parla di problematiche sociali e politiche in modo discretamente originale, mostrando una passione per il cinema (tutti i riferimenti da Bertolucci alla Nouvelle Vague, con citazioni a domino) e un pessimismo evidente. E con un protagonista che, per diversi motivi, non passa inosservato.

GRAN PREMIO

Grâce à Dieu di François Ozon

Meritato. Forse avrebbe anche meritato l'Orso, ma certo rispetto al film vincitore è senza dubbio più convenzionale. Molto verboso, ma per evidenziare ancora di più il silenzio, sul quale la pedofilia, attraverso la vergogna e l'omertà, prolifera. E finalmente un giusto riconoscimento a un regista, non un autore fortunatamente, che nella sua carriera ha mostrato il coraggio e la capacità di affrontare temi e stili diversi.

REGIA

Angela Shanelec per I was at home, but...

Un film che si può amare (ma mi è difficile davvero pensarlo, intendo amare, non apprezzare che è diverso), ma più facilmente detestare. Tuttavia il premio è accettabile, in quanto va a riconoscere la coerenza di una regista ostica e respingente.

ATTORE/ATTRICE

Wang Jingchun e Yong Mei per So long, my boy.

Una prova senza dubbio forte, due personaggi (marito e moglie) commoventi nel loro percorso accidentato, in un film che comunque sembra collocarsi a copia di tante altre storie fluviali, che raccontano attraverso le esperienze familiari, i cambiamenti di una intera Nazione. Comunque il premio non è sbagliato.

MIGLIOR SCENEGGIATURA

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Avrebbe meritato di più lo sappiamo e tuttavia è già molto essere presenti nel palmares, perché va anche detto che non è un film facile da capire per una Giuria che probabilmente sa poco della realtà narrata, a maggior ragione se ci si aspetta un'opera a ricalco di Gomorra e invece poi si scopre essere quasi il contrario. Diciamo che almeno la regia sarebbe stato un riconoscimento più adeguato, ma accontentiamoci: il valore del film ne esce intatto.

PREMIO ALFRED BAUER

System casher di Nora Fingscheidt

Coerente con la tipologia del premio, un film scostante e irritante su una bambina dalla tumultuosa personalità, che non possiede il minimo equilibrio nei rapporti con i coetanei e con il mondo adulto. Molto pensato per stupire e sconvolgere, così da non essere mai facile da entrare in empatia, né col la ragazzina né col film.

