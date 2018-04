V73: Armellin trionfa al "Coachella"

Si fa desiderare, a tratti la “incontri” in rete, alle Maldive, a Parigi, o in Veneto, lungo il Sile dove lavora e vive la stilista Elisabetta Armellin, solare, piena di quell’energia che sa infondere anche agli oggetti che crea lasciando lavorare solo la fantasia. Le sue borse, i suoi bijoux sono diventati messaggi irrinunciabili e ogni suo nuovo lancio è seguito con la carica che esigono le fiabe che dopo ogni fine pagina aprono un nuovo capitolo. Questa volta la stilista veneta ha ricevuto il più alto riconoscimento con il Festival di Coachella dove la sua borsa 3X550DECOR appositamente creata ha ottenuto il premio più considerevole. E’ la “secchia” trapezoidale (secchia e non secchiello!) in materiale tecno , totalmente colorata dai messaggi che si affidano ora a una fascia rossa che defluisce in un arancio color tramonto, attraversata improvvisamente da uno squarcio di cielo che segue il logo , la V di V73, interrompendolo o accompagnandolo. Realizzata dalla stilista come oggetto simbolo dei cinque anni di vita della griffe , la shopping bag racchiude un alto contenuto estetico e un’ottima funzionalità tecnica data dall’estrema leggerezza. Il nome della borsa “ 3X550DECOR” si spiega con il numero 3 (riferito alla terza interpretazione del modello) mentre il numero 550 è il peso della borsa in grammi. Decorata con i charms che , come sempre, la Armellin (testa, mani e cuore di V73) crea sui morivi suggeriti dall’architettura veneziana di Palazzo Ducale, la nuova “Coachella” vincente al Festival musicale è stata scelta tra tutte dalla top model americana Jenny Watwood.

Se lungo le rive del Sile la Armellin inventa le sue borse e la sua vita… Nel mare più azzurro, negli oceani profondi, si snoda l’affondo moda di Yamamay che durante le giornate del Salone del Mobile milanese ha presentato la nuova campagna “Save the Ocean” (già annunciata nel febbraio scorso) nel corso di un evento organizzato da One Ocean. Coerente con i temi emersi in questi ultimi tempi per la salvaguardia dei mari del mondo minacciati dall’inquinamento e soprattutto dai rottami di platica indistruttibili, la griffe famosa per le sue creazioni destinate alla moda del mare, sosterrà l’invito a rispettare le acque del mondo con una campagna capillare diffusa a tutto tondo.

Eco positiva per il successo che ha riscosso l’evento Tally Weijl a Mlano con la Denim Night 2018 presentata da Aurora Ramazzotti al Teatro Vetra. La serata rappresentava il punto d’arrivo per il concorso indetto dalla griffe svizzera per un volto da scoprire per la nuova campagna 2019. “Si sono iscritte così tante ragazze, versatili e attraenti – ha detto Tally Elfassi-Weijl (co-fondatrice del marchio e presidente della giuria internazionale per il concorso “Un nuovo volto per Tally Weijl) - che ognuna di loro meriterebbe di conquistare il primo premio”.

