Pitti Immagine è una fucina di idee, di proposte, di realizzazioni, una piattaforma di lancio e di arrivi, chiusa una manifestazione è pronto il parterre di un’altra, senza che il pubblico avverta stanchezze o ripetitività. Ma è quasi inutile soffermarsi sull’elogio per un team di lavoro che fa scuola nel mondo qual ‘è Pitti a Firenze. Siamo nelle tre giornate del 27, 28 e 29 giugno e Pitti si apre a Pitti Filati, una delle rassegne pià importanti per il mondo dell’abbigliamento che quest’anno si propone con molte carte in più nel quadro del settore che interessa tutta, ma proprio tutta la moda. Tutto nasce da un filo infatti e da quella magica luce che ad esso gli operatori più avveduti sanno dare.

Tre giorni di mostre e di eventi, con l’inserimento a Pitti dell’esposizione tratta dagli archivi di Miss Deanna, una raccolta preziosa di tutto ciò che il mondo della moda può raccontare con riferimenti al filato , il frutto della ricerca svolta nel corso di una vita da “Miss Deanna”, raffinata cultrice di emozioni legate al mondo ineffabile dell’abbigliamento.

“Finestre sull’anima – MODATECA DEANNA porta all’edizione 2018 di Pitti Filati “Marina Spadafora”, con esposizione nel Padiglione Centrale della Fortezza da Basso, per raccontare momenti importanti di questa stilista tra le più ardite del panorama milanese degli anni ’90. Il progetto “Finestre sull’anima” rappresenta la prima puntata di una serie di capitoli che nel percorso di Pitti Filati - a partire da questa 83^ edizione - riassumeranno la storia del filato nel mondo della moda italiana.

Tra le novità di questa 83^ edizione l’ingresso in Pitti Filati di Linapelle, con lo spazio di approfondimento TODAY IS TOMORROW.

Nell’ambito di Pitti Filati, nella Sala Stampa Sale Monumentali, il presidente della Sezione Sistema Moda Confindustria Toscana Nord, Andrea Cavicchi, presenterà una mozione invito alla sostenibilità promossa da Confindustria.

La rassegna si concluderà sabato 29 giugno dopo aver offerto in varie location fiorentine una serie dei eventi collaterali legati a questa 83^ edizione di Pitti Filati.





Mercoledì 27 Giugno 2018, 01:20