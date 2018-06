Il bilancio di un mese di moda , questo giugno, in Italia si profila più che positivo, pur considerando che manca ancora la tornata di AltaRoma che dal calendario - che la colloca dal 27 giugno ai primi di luglio, si profila nutrita. Successo a Pitti Uomo con le giornate fiorentine di moda maschile e importante l’edizione di Milano Uomo Collezioni organizzata dalla CNMI dove il trend maschile vincente per la primavera/estate 2019 si è attestato sul ritorno a un genere meno estremo, una moda più tranquilla anche se contrassegnata da dettagli inediti, cenni amarcord “ anni Venti”, rivisitazioni di capi storici ripresi con una grinta attuale interessante. Ne è uscito un uomo simpatico che non ama troppe involuzioni e chiede alla moda di aiutarlo a rappresentarsi nel modo più semplice. “ Eleganza” - ha detto Miuccia Prada presentando la sua collezione in uno spazio definito dalla stilista “cartesiano” – oggi significa “semplicità”.

Fare un bilancio del giugno 2018 in fatto di moda ci porta a riconsiderare con il peso che merita la parentesi che ci ha offerto la X^ edizione del Premio Moda Città dei Sassi di Matera, non solo per la perfetta riuscita del concorso (che ha visto premiate per la Sezione Alta Moda , Valentina Mondini, e Simona Lomurno; per il Pret-à-porter, Alice Sanchez e per Eco-Friendly , Anna Rotella.

Al di là del risultato di un Premio diventato di grande significato per il mondo del giovane stilismo, degna di un rilievo particolare a livello nazionale è, nel suo contesto , la manifestazione che Matera organizza intorno a questo avvenimento con un affondo nel mondo attuale della moda e soprattutto della cultura della moda . Quest’anno la manifestazione si è svolta dal 6 al 10 giugno con media partner: “The fashionable Lampoon”, “Book”, “Montenapoleoneweb” , Fashion Channel, e il sostegno di Fondazione Matera-Basilicata 2019 con il patrocinio e la collaborazione della Regione Basilicata, Provincia e Comune di Matera, di APT Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, della Lucana Film Commission, Matera Convention Bureau, CNA Federmoda (presenti Leo Montenmurro, CNA Basilicata, e Beppe Pisani - imprenditore tessile “SERIKOS Collezioni & Tessuti” e Presidente “CNA Federmoda Lombardia”).

Ottima l’organizzazione delle giornate ricche di espressioni destinate - nel quadro di incredibile suggestione offerto dal paesaggio - a esaltare l’eleganza sotto ogni profilo . Alla realizzazione hanno dato contributo di esperienza l’Officina della Cultura di Sabrina Gallitto con l’imput di Enzo Centanze, il direttore del format, Paolo Fumarolo, la regia di Stefania Coralluzzo e il coordinamento di Vincenzo Scasciarnacchia.

Matera nei giorni della moda ospita espressioni notevoli di Alta Moda che quest’anno si sono avvalse della bellissima, collezione di Michele Miglionico, “Vestiti che profumano di incenso”, in mostra nella chiesa del Purgatorio di Matera: still-life di grande pregio stilistico curato dallo stesso Miglionico, una delle grandi firme dell’alta moda , settore che in Italia non trova più l’indirizzo che un tempo era nel calendario romano. Non sono mancati nei giorni del Premio Moda Città dei Sassi incontri e conversazioni lettararie: quest’anno è stata la volta del nuovo libro di Sofia Gnoli , “Eleganza fascista”, presentato nella sede del Museo di Matera con intervento dall’autore intervistata da Paola Cacianti.

Giornate da ricordare come esempio di organizzazione e di profonda conoscenza del settore moda, gestita nell’agone mediatico dalla mano sicura di Nicola Altomonte.

C’è da chiedersi perché Matera non provi ad assumere un indirizzo di genere (Rassegna di Alta Moda Italiana ) da affiancare all’attuale Premio Moda Città dei Sassi, dedicando uno spazio – oggi in Italia del tutto assente – all’alta moda italiana. E’ una proposta: fare delle giornate di moda a Matera un capitolo che dia ospitalità agli stilisti di Alta Moda che in Italia non hanno più casa. Esiste la settimana di “HAUTE COUTURE” a Parigi ma non c’è più nel nostro Paese la rassegna di ALTA MODA ITALIANA. Perché non a Matera come espressione di un settore che rientra nel patrimonio delle bellezze da proteggere e sostenere?



