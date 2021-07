Si comincia da Pitti, Adriano Franchi presenta Alta Roma

Scrivere il termine “ripartenza” è un conto, viverlo è tutt’altra cosa perchè la vita tradotta in parole diventa malleabile, duttile, quella che si vive invece è, così come ti viene buttata in faccia. Nella moda ,dopo un anno mezzo di sofferenza vera, di rinunce, di perdite importanti e talvolta irrecuperabili, la “quasi” fine della pandemia porta ossigeno, speranza, fiducia: la vita vera.

Tornare alle rassegne in presenza, rivedere i luoghi consueti dei grandi mercati, toccare con mano tessuti nuovi, è un mondo che si apre a mille possibilità. Gli operatori della moda sono dei forti, credono nel futuro di progetti, idee che pure dovranno fare i conti con un momento di tale gravità che ha cambiato anche i modi di approccio. Al successo di Cosmoprof: oltre ventimila operatori internazionali, e 700 aziende di 40 paesi diversi hanno offerto il fior fiore della produzione riguardante le operazioni di bellezza che devono accompagnare il nostro divenire ha fatto seguito la notizia importante del ritorno di Pitti con tutte le sue manifestazioni che in questo tempo di Covid sono mancate in presenza, pur continuando a tenere unita la forza produttiva dei diversi settori moda rappresentati. Dopo Pitti Uomo, tornano Pitti Filati, Pitti Bimbo. E non solo moda, a Firenze, visto che tra le iniziative sempre imprevedibili del team che guida la nave ammiraglia della moda italiana, sotto il comando di Raffaello Napoleone e Agostino Poletto, sta nascendo ancora un po’ segreto , un evento prossimo che riguarderà le novità letterarie selezionate con le finalità che la nuova rassegna dedicata al libro - prevista a Firenze con la prossima tornata 2021 - si proporrà. Non solo moda quindi, ma oggi negli spazi fiorentini si parla di moda: il 2021 vedrà un uomo che da tempo faceva parte solo di ricordi sognanti ma che oggi la moda riporta trionfante ed elegantissimo con le firme più prestigiose del settore.

Si giocherà molto sui tessuti: da Venezia Rubelli lancia una serie di proposte inedite con tessuti d’arredamento e design dedicati alla moda. Giochi a effetto grafico inedito, mai esibizionismi, eccessi volgari , esagerazoni stilistiche che la nuova moda rifiuta. Quella moda esibizionista che prima del Covid stava occupando alcuni caposaldi dell’eleganza con l’imput di stilisti trasgressivi (in primis Michele per Gucci, ma anche Fausto Puglisi e timidamente qualche altro creativo del nostro universo- moda...), ha capito che per ora è meglio evitare giochini a rischio perchè “la gente ha tanta voglia di verità, di correttezza, di eleganza senza se e senza ma. Qualcuno sostiene che si chiama “voglia di salute”: ma non tutti aderiscono a questa definizione. “Io sì” - è stata la risposta tranchante di Giorgio Armani.

Tra le riprese felici per la moda, il ritorno in presenza di Alta Roma , ricca di un calendario che vedrà impegnate le varie performances negli spazi di Cinecittà evocanti momenti magici per la storia del cinema (ma anche la nostra, insieme) . Confermata da Alta Roma anche per questa edizione la riproposta di Show case e di Who is on next, oltre a una serie di performances che il direttore Generale, Adriano Franchi, annuncia dedicate soprattutto alla scoperta del grande artigianato italiano.

I giochi restano presenti soprattutto negli accessori: non si può evitare di preoccuparsi delle scarpe oggi più gettonate, gli “squali” di gomma unisex (le “Crost”) che ripetono quel modello tipico per bambini che si usava quando il nonno era piccolo. Interamente di gomma, quella ruvida e grossa che di solito viene abbinata agli zoccoli da lavoro, punta arrotondata e tomaia costellata di buchi grandi e piccoli , si chiudono con cinghietta e fibbia come quelle dei bebè. Non basta il successo presso il pubblico maschile : queste nuove Balenciaga sono anche per il guardaroba femminile, corredate da un tacco altissimo (un quasi 12 ! ) a forma di volgarissimo chiodo. Le Crost che spopolano sui social - sia per venire decantate che accusate di “sottrazione di bellezza come crimine contro l’umanità”- sono prodotte in serie limitata , al non- modico prezzo di 1ooo euro. Ma un cartellino ci informa che il prezzo si riferisce ben a due scarpe, una per il piede destro e una per il sinistro, ovvero un paio. Cioè a dire che se ne acquisti una sola, la destra o la sinistra, spendi solo 500 euro. Ma questa non l’avevo ancora sentita.

E’ tornata molta carne al fuoco: c’è odore di grigliata d’alto rango.

