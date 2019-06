Fino a ieri abbiamo cantato a squarciagola “maledetta primavera” imprecando contro una coda cattiva dell’ìnverno che ci faceva vestire di lana e pelliccxia quando avremmo dovuto già prepararci per il mare? Adesso è finita -pare - e un’ondata di caldo pesante minaccia di accompagnare le giornate di Moda Uomo che ci aspettano prima a Firenze con pitti Uomo , dal 10 al 15 giugno e poi a Milano. Firenze spera - e teme - il pieno di presenze con gli allestimenti prontii in Fortezza da Basso , ma in generale in tutta la città con il piacere di scoprire monumenti sconosciuti, luoghi famosi ma anche locatons misteriose. Moda e Arte si alterneranno con situazioni di grande importanza non solo artistica ma anche commerciale. Mostra d’arte in Casa Coveri (lo stilista è ormai anche uno dei più quotati intenditori d’arte moderna) con la street art di Daze.

Inaugurerà la rassegna la mega-cena organizzata dal centro Moda in Palazzo Corsini (la sera del 10 giugno ) dopo la presentazione del la mostra “ROMANZO BREVE DI MODA MASCHILE - Trent’’anni di Pitti Immagine Uomo “ allestita dal Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti.

Tra gli incontri di grande tradizione impossibile non citare la cena infinita organizzata da Cucinelli la sera dell’11 giugno alla quale sono invitati i vip del mondo: il macrocosmo della moda maschile.

La parola codice, la cifra che ricorre in ogni percorso stilistico con destinazione primavera-estate 2020 è green. Tutto deve essere green, fresco, naturale,” verde” (da non con fondersi con il colore). Nella la corte della palazzina reale, nel piazzale della stazione, l ’Istituto Europeo del Design con CID , DETOX E Greenpeace Italia presenteranno cinque collezioni “The time is now”, Ospite speciale di Pitti per questa rassegna sarà la Cina, con la partecipazione di cinque grandi stilisti: non più solo copiare e ricopiare ma si comincia con la presentazione di nuovi creativi d’origine, allievi delle scuole italiane e francesi ma anche di quelle sorte in queste ultime stagioni in Cina dove si ritiene vengano formati con maggiore spirito identitario. In Fortezza , la rassegna destinata alla primavera estate 2020, propone le collezioni delle grandi firme: Cucinelli - con l’invito alla sua mega-cena alla quale sono invitati i vip della moda maschile di tutto il mondo, ma anche quelli della stampa, del retail… tutti! - conferma a gran voce over grren; la veneta Seventhy, si adegua al green power con, abiti in materiali freschi e piacevoli al tatto. Giovane e agile sarà anche la collezione che ci riserva l’Istituto Marangoni, il più quotato per la formazione di nuovi stilisti , con la sua sfilata “saggio” programmata nel pomeriggio del 10 giugno nella sede di via Tornabuoni.

Nel piano attico della Fortezza le belle firme della moda maschile si alternano: bnlla come sempre Belvest che propone un uomo scanzonato, interpretando il green d’obbligo nel 2020 (P/E), anche come colore eproprio. Dopo Pitti la moda maschile avrà il suo momento di gloria a Milano dove il calendario della Camera Nazionale della Moda Italiana presenta sfilate ed eventi tra il 13 e il 18 giugno.

Qualche anticipazione su come vestirà l’uomo della primavera 2020? “Avremo un guardaroba urbano meno rigido: un daywear focalizzato sul capospalla e sportivo - ci anticipa Rocco Iannone, direttore artistico di Pal Zileri e ritenuto dal gossip della moda in pole position per qualche salto in alto non sospettato - Avremo un ritorno della cosiddetta moda da sera, ovvero il rispetto per le occasioni che sembrava essersi polverizzato sotto la pressione di proposte eccentriche che alla fine risultano più formali del formale”.

Rumors, smentite, pettegolezzi, grandezza e banalità: il mondo di Pitti Uomo vibra con anticipo mentre la Firenze degli affari lo attende fiduciosa e la Firenze fragile capitale d’arte lo teme perché in quei giorni sui Lungarni fiorentini si muove il mondo.







