Fiori, farfalle, sole, brezza marina: sono i desideri d’aprile, quando l’inverno è dimenticato e la primavera lentamente si impone annunciando l’arrivo dell’estate. Nel calendario dei desideri che Gloria Beggiato, anima, cuore e cervello del Metropolitan Hotel di Venezia , tiene puntigliosamente aggiornato , è in attesa per il 13 aprile una giornata speciale dedicata appunto alla primavera con una sfilata di moda che si svolgerà nella Maison Oriental del prestigioso hotel che si affaccia sulla Riva degli Schiavoni. Per l’evento-avvento della Primavera 2018 oltre la moda nel giardino delle farfalle verrà allestita una cena (alle 20.00) proposta con piatti firmati dallo chef Luca Veritti a base di primizie di stagione.

La giornata che avrà inizio alle 16.00 – per concludersi alle 23.00 - propone la moda non solo con la sfilata firmata da Raptus & Rose ma offre la possibilità di provare gli abiti che interessano di più in un atelier improvvisato per l’occasione: una stanza appositamente dedicata alla prova di abiti consentita senza alcun obbligo di acquisto.

Nel giardino degli Agrumi, alle 19.30, verrà servito un aperitivo con live performance, Champagne e deliziosi finger food fioriti.

Una pagina lieve e raffinata che si inserisce in un album da dedicare alla Venezia che resiste ed esiste nella guerra alla volgarità scatenata da un turismo selvaggio che è e deve restare fuori dall’atmosfera vera di una città che non ha mai conosciuto volgarità o omologazione. Le iniziative turistiche del Metropolitan si inseriscono autorevolmente in questa filosofia che fa dire ai Veneziani: “mi piace”.



