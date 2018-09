Il grande protagonista di questa tornata di MICAM è stao l'on. Luigi Di Maio che, accompagnato da Annarita Pilotti ,Presidente di Assocalzaturifici ( che organizza la Mostra Internazionale delle Calzature), ha visitato molti tra gli stands presenti in Fiera a Rho dove oggi si conclude l'86 edizione di questo importante mmento espositivo .

Scambio di battute con molti eposìtori, temi scottanti affrontati e per i quali il Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali - nonchè Vice Presidene del Consiglio dei Mnistri- si è dimostrato attento e disponibile ad affrontare situazioni che oggi rappresentano impedimento alla crescita della nostra produzione calzaturiera.

"Le sanzioni alla Russia - gli ricorda tra gli altri Baldinini durante la visita al suo stand (tra i più completi per la produzione destinata alla prossima stagione primavera- estate 2019) - per noi sono state un dramma. Lei ha presente cosa può provare una donna abbandonata anche se quell'uomo "torna a casa" pentito? Non ci sarà mai più ii rapprto di prima. Così è la Russia che con noi (dopo una storia positiva di buoni rapporti, di fiducia resiproca) se l'è legata al dito. Bisogna fare presto e bene a mettere le cose a posto".

- "E le metteremo, stia certo. Lei sa che stiamo lavorando" -- ha rispsto il Ministro.

Giornate calde e intense a Rho, con una conclusione che vede abbastanza confortati gli espositori. Quanfo al profilo- moda vi sono ovviamente riconferme e cancelllazzini. Un esempio? i "tacchi dodic"i, le cosiddette scarpe criminali ( ancora richieste e qundi prodotte ma che non fanno più "moda") .

"Diciamo che sono una moda superata - conferma Elisa Brotini nello stand di Pakerson, uno dei più visitati per le collezioni che la griffe toscana realizza sempre con grande rispetto per l'attualità. - Cosa non va più? Il genere cosiddetto classico tout court. Se classico c'è, deve essere attualizzato con interventi casual, dinamici. Quella del 2019 sarà un'estate senza stivali e senza nero. Avanti con il colore! Sì invece ai materiali metallizzati, ai laminati. Meno infradito e sempre più sneakers che vengono realizzzxate con sempre maggiore imput alla fantasia"

"Per noi - afferma il veneto Baldan - la prossima stagione si propone come un inno alla logomania: scritte ovunque, come piovesse, fosse anche solo la nostra griffe: su sandali, decolletèes a punta vivace, o sulle nuove borse di vernice stampata. Per non dire delle sneakers vivacissime, con alta suola bianca. I problemni più preoccupanti per il settore? La concorrenza sleale di Internet che fatalmente danneggia la vendita, il retail, i negozi".

"Il look vincente elegge la trasparenza come elemento stilistico per essere alla moda" : è la cifra mediatica di Loriblù che propone scarpe metropolitane, preferibilmente con tacco di 5 centimetri (che è la misura che Chanel riteneva imprescindibile per una scarpa eleante) . Tomaie in plexi trasparente abbinato a camoscio dai clori estivi come il turchese, il rosa, i beige, le alternanze con materiali glitterati: è l'weticetta di Loriblu che per la prossima estate propone anche nuovissimi trolley glitterati per "viaggiare sognando".

Di sicuro , a chiusura di questa 86^ edizone, si può affermare che una visita a MICAM, che si è svolto all'insegna della divertente cifra dei "peccati capitali" ( per la prossima stagione calda 2019 è stato il turno dell'invidia) si trasforma sempe più in una passggiata avventurosa e importante sia per l'aspetto moda che per la vastità delle proposte internazionali.

"MICAM, così come ormai si propone, " è molto più di un Salone: è il mondo della calzatura a 360 gradi".



Martedì 18 Settembre 2018, 07:36