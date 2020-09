Milano continua la sua escalation nelle presentazioni sia di sfilate che di eventi come le Fiere. Nei padiglioni della Fiera di Milano , a Rho, per la coraggiosa volontà del presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon, la novantesima edizione di MICAM appena conclusa ha sfidato le paure imposte dalla pandemia per proporre il meglio della produzione internazionale di calzature. Scomparsi i tacchi criminali? In gran parte sì, per lasciar posto alle nuovissime forme con tacco più educato, o addirittura le flat, sempre più basse, bassissime, che occhieggiano anche da collezioni di grandi firme come Testoni, Cividini, o come l’impareggiabile griffe del lusso, Caovilla, che si presenta in tutto il suo splendore nella show room milanese della griffe veneta , al numero 10 di corso Matteotti.

La Fashion Week milanese continua la sua sfida al coronavirus e presenta -oltre alle sfilate in digitale per evitare assembramenti e rischi temuti de ancora molti possibili spettatori - varie sfilate in passerella dal vivo, seguite anche in screaming grazie all’operazione “di guerra” messa in atto dalla Camera Nazionale della Moda per affrontare questa difficile tornata di moda nel modo migliore.

Grande attenzione ovviamente per Armani che sabato prossimo su La7 , con la presentazione di Lilli Gruber farà sfilare il suo look per la prossima primavera-estate. In precedenza lo stilista di via Bergognone ha programmato per le 11.30 del 24 settembre sugli schermi di Canale 5 la collezione Emporio (uomo-donna) - affidandola a un connubio del tutto singolare tra architettura e moda. L’evento, presentato con le parole dello stesso Armani, vuole fondere l’arte musicale e visiva di Frederic Sanchez con l’architettura del quartier generale della Maison, gli Armani/Silos e uffici di via Bergognone. Una città immaginaria nella quale gruppi di persone si muovono preparandosi a un evento atteso: la sfilata destinata alla prossima stagione calda. Abiti leggeri nei tessuti e nell’invenzione, accompagnano una sorta di attesa per qualcosa che ...verrà. Forse un tempo migliore! Non a caso per questa performance inedita e curiosa Armani ha voluto attori, attrici, gente di spettacolo che - ha affermato - deve essere aiutata in questo momento di crisi gravissima che colpisce anche più di altri il settore dello spettacolo . Ma nel video si scorgono i anche personaggi della community Armani provenienti da ogni parte del globo. Un Emporio Armani sospeso tra architettura , arte, musica e un irrinunciabile piacere di vivere. Perché a Giorgio Armani non è mai sfuggita e non sfugge l’importanza della quotidianità, del saper vivere che qualche volta...coincide anche con il sapersi vestire!

