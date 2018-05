Parliamo di profumi? Sempre più sofisticato il rapporto tra noi e il profumo, sia che si tratti di profumi femminili come di quelli maschili . Accessorio antico della bellezza, del fascino, del gioco di attrazione, al profumo oggi viene chiesto qualcosa di più. Una fragranza ritenuta piacevole non è solo un aggiuntivo dell’eleganza : al profumo vengono chiesti attributi più impegnativi. Per gli uomini il profumo non deve essere solo una traccia delicata che lasci il segno nella memoria leggera, ma deve avere caratteristiche identitarie: “quel profumo mi rappresenta quale sono, mi interpreta, ha il mio carattere.

Diverse le esigenze femminili che, al contrario, al profumo non chiedono di raccontare una verità interiore, un “chi siamo” tout court ma bensì di svolgere compiti di complicità per asserire “chi vogliamo apparire”. Un profumo femminile deve piacere, attrarre, restare impresso nella memoria sensoriale, porgere messaggi inespressi. Deve essere insinuante, subdolo, spregiudicato, sottile.

Con il Premio dell’Accademia del Profumo l’attenzione della Giuria tiene conto nel giudicare di tutte queste esigenze che fanno del profumo l’accessorio della bellezza più personale. E insieme con la fragranza, il Premio riconosce anche le qualità vincenti per il pakaging del profumo, così come premia la qualità delle campagne di promozione avviate.

Nei programmi dell’Accademia del Profumo (oltre all’appuntamento annuale con Cosmoprof a Bologna) sono previsti altri eventi miranti a qualificare il mondo dei “nasi”, veri e propri “ chef” della fragranza che determinano il successo o meno di un nuovo profumo. Su questo fronte l’Accademia del Profumo ha previsto un itinerario olfattivo itinerante lungo lo stivale che nel prossimo giugno si fermerà a Spello con l’iniziativa “Straordinario sentire”: incontri e laboratori che metteranno in contatto visitatori e profumieri.

Per il 2018 - con un evento che si è svolto a Milano - la Giuria ha assegnato i due primi premi ai profumi ritenuti meritevoli , con ben 162.000 voti espressi sui venti finalisti tra produttori di profumi femminili e maschili. I finalisti – tutti di grande caratura – hanno richesto grande impegno alla Giuria che doveva esaminare:

Per il profumo femminile : “Bewcause It’ you” (L’Orèal Italia Luxe); “Gabrielle” (Chanel); “Goldea The Roman night” (Bulgari Italia); “Gucci Bloom” (Coty Italia); “La Rosa” (Collistar); “ Miss Dior Eau de Parfum” (LVMH Italia); “Mon Guerlain” (LVNH Ialia); “Mon Paris Edt” (L’Orèal Italia Luxe); “Narciso Rodriguerz Fleur Musc “ (Shiseido Group Italy); “Scandal” (Puig Italia); “Signorina in fiore” (Salvatore Ferragamo Parfums); “Tiffany & Co. Edp” (Coty IIalia).

Finalisti per il profumo maschile: “Dior Homne Sport” (LVMH Italia); “La nuit de l’homme eau electrique” (L’Orèal Italia Luxe); “L’incenso” (Collistar); “Stronger with you” (L’Orèeal Italia Luxe); “Trussardi riflesso“ (Angelini beauty); “Uomo Casual Life “ (Salvatore Ferragamo Parfums); “Y Yves Saint Laurent (L’Orèal Italia Luxe).

Sono stati proclamati vincenti come miglior profumo femminile 2018 : “Narciso Rodriguez. For her fleur musc” (Shiseido Group Italy) ; miglior profumo maschile: “Dior Homme Sport “ (LVMH Italia) .



Domenica 20 Maggio 2018, 20:48