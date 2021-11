Chi non conosce a Firenze la Farmacia, o meglio, l’Officina di Santa Maraia Novella?

A due passi dalla famosa piazza, all’ombra della Basilica, da ben 800 anni questo indirizzo intrigante, importante, unico nel suo genere, attira turisti e non, patiti della ricerca anche estetica affidata alla cultura e alla coltura delle erbe e scettici in cerca di conoscere il segreto di questo fascino che si trasmette da secoli. E’ la più antica farmacia storica d’Europa, seguita da quella veneziana di San Fantin - riportata all’antico splendore da MAVIVE , l’industria della produzione e della ricerca sul profumo della famiglia Vidal .( In questa antica farmacia veneziana è in vendita anche la prestigiosa serie di profumi inediti “The merchant of Venice”).

Per Firenze, l’indirizzo di via della Scala, al numero 16, rappresenta un luogo legato saldamente alla storia della città. Già nel 1381, i Domenicani di Santa Maria Novella pare vendessero acqua di rose, usata come disinfettante soprattutto nei periodi di epidemie. I frati trascorrevano ore ed ore nell’Orto dei Semplici ( il Giardino che si può visitare anche oggi, chiamato così perchè vi si facevano crescere le piante di “semplici” ovvero erbe medicamentose da utilizzare per prodotti destinati alla farmacia di San Marco, (gestita appunto dai frati domenicani). Si trattava di unguenti, creme, pomate medicamentose, sciroppi, polveri, prodotti per l’igiene. Nel 1612, questa officina ricevette riconoscimenti ed encomi dal Granduca Ferdinando II° de’ Medici che le assegnò il titolo di “Fonderia di Sua Altezza Reale”.

Oggi, riportata ad antichi splendori, non più farmacia ma profumeria ed erboristeria, l’Officina di Santa Maria Novella viene visitata da turisti in cerca di storia e da amanti dei prodotti ricavati direttamente da erbe e fiori. Visitarla significa entrare in un contesto che consente di toccare con mano la storia, i suoi locali , gli oggetti, le collezioni di materiale scientifico legati a momenti storici d’antan: termometri mortai, bilance, misurini vari, vasi da farmacia datati dal Seicento al Novecento. L’attuale sala di accesso non corrisponde a quella originaria che si affacciava nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella (oggi di altra proprietà ). Ottocento anni di storia della famosa Officina sono stati festeggiati recentemente a Firenze con un evento memorabile, organizzato da IFEXPERIENCE, alla scoperta dell’attività officinale più antica del mondo. Una esperienza immersiva unica vissuta attraverso la visita a cinque luoghi segreti della “città di pietra” , nei dintorni dell’antica farmacia.

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA