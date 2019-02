Su un filo di “lama” si è conclusa la rassegna di AltaRoma: a rischio - sembrava fino a qualche mese prima – la sua stessa sopravvivenza per questioni di “sostenibilità” finanziaria, dovute alla reperibilità sempre più difficile di sovvenzioni , e a rischio – c’è poco da ridere ! – la stessa struttura individuata per ospitare la rassegna (il “Pratibus District”, deposito dismesso dell’ATAC) dichiarata poche ore dopo la chiusura della rassegna, “inagibile per pericolo di crolli “, del resto annunciati dalle numerose crepe sui muri fatiscenti. In ogni caso siamo arrivati in porto con tre giornate intense popolate soprattutto da giovani provenienti da scuole, Accademie, esperienze internazionali , che hanno dato vita al progetto diviso in tre tranches : Fashion Hub (laboratori in divenire) , Atelier (la sezione che ospita sfilate anche di alta moda), In Town,area aperta alla fantasia con licenza di libertà assoluta che consente ai giovani di esprimere talento e possibilità altrimenti sconosciute .

Di tutto e di più nel segno di un’anagrafe rigorosamente sotto i quarant’anni, fatta eccezione per l’alta moda (che AltaRoma non intende chiamare con il suo nome preferendo catalogarla sotto l’etichetta di Atelier! ) dove convergono stilisti noti tra i quali qualche mostro sacro della produzione creativa italiana. Novità, idee, un concetto dell’eleganza che fa la differenza, si è fatto applaudire soprattutto con le sortite delle Accademie. Bravissimi i giovani dell’Accademia di Costume e Moda, e in posizione dominante come sempre “Koefia” che ha presentato un assortimento di proposte intelligenti e belle, un autentico “Get back” annunciato con la competenza di Bianca Cimiotta Lami . Importante ancora una volta per AltaRoma la sezione Show Case con proposte estese all’accessorio, ninnoli, gags di moda “da indossare”.

Nel bellissimo Palazzo Brancaccio ha sfilato la donna di Nino Lettieri: tutta da guardare nel gioco di righe e di accostamenti cromatici . Righe mai casuali ma volute per indicare schemi geometrici hanno sottolineato la collezione di Sabrina Persechino che continua a seguire la sua vena architettonica raccontando l’eleganza con tracciati che sembrano usciti da un progetto monumentale. Una donna statuaria, vestita con una versione “liquida” delle pieghe, a volte quasi uscita da una piramide egizia con abiti che disegnano con libertà “trasgressiva” la silhouette. Belli gli accessori, il gioco di colori caro a Persechino, che non dimentica mai il suo fantastico verde (tra il reseda e il verde militare) e la sua passione per l’oro.

Il momento magico di AltaRoma però è stato interpretato da Gattinoni, la firma dell’eleganza tradizionale declinata nella più assoluta licenza di innovazione applicata alle linee, ai colori, ai tessuti, al …mood. Bella, superba questa capsule battezzata “Upeyling” per la quale la fantasia di Guillermo Mariotto (direttore artistico di Gattinoni) ha voluto accanto una mano nuova, la stilista Valentina Ilardi, un apporto di esperienza newyorkese che nel corso della sfilata ha rivelato un modo nuovo di raccontare la bellezza. Sullo sfondo scenografico di Gina Mariotto (la sorella dello stilista , pittrice apprezzata) , nello spazio recentemente rinnovato del Museo Macro Asilo di Roma, davanti a una platea importante - che in prima fila ospitava anche Donna Laura Mattarella, la figlia del Presidente della Repubblica - hanno sfilato giochi di organza doppiata per lunghe gonne con mantelle o giacche terminanti in immensi volants, fourreaux imprevedibili, luccicanti di perline veneziane, ma anche pantaloni da basket rifiniti con ricami preziosi. Un mood completato con i gioielli di “Futuro remoto”, che Mariotto ha voluto definire “veneziano”: “nel senso – ha precisato – che la parola Venezia suggerisce con la sua storia tutta di bellezza e di eleganza. E’ la Venezia di ieri , quella che tutti immaginiamo come la vera insostituibile capitale del lusso , che volevo far risplendere anche nei ricami di cappe dedicati a stemmi, a riporti aristocratici nei contrasti che corrispondono anche a un “effetto New York” per un trend attuale, un carattere dinamico, a tratti sportivo. Quell’eleganza che può arrivarci solo da una storia di bellezza millenaria che diventa la storia di Venezia”.

Dire bravissimi per Gattinoni non basta: geniali, sì.





Lunedì 4 Febbraio 2019, 00:46