Sarà un selfie tutto speciale, unico, quello che potremo farci scattare per regalarci, o regalare, il ritratto dell’amicizia, quella vera, quella che non gioca con compromessi o scaramucce, quella che non ha i confini dell’opportunismo o del vantaggio: quella tra noi e il nostro cane.

Nel segno di questa amicizia disinteressata e reale tra noi e il quattrozampe di casa, FGF Industry , schierata da sempre sulla frontiera del bene da attuare in forme concrete, ha deciso di ospitare, per il brand BLAUER U.S.A , a Padova - nello store al n.12 di Piazza Insurrezione (dove l’evento è stato programmato il 2 dicembre, dalle 10.00 alle 18.30) con gli scatti di Alessia Nastasio e Matteo Danesin) - e a Cortina , l’8 dicembre prossimo, nel pieno svolgimento della Fashion Week - nel Blauer Store, al n. 190 di Corso Italia, dove dalle 18.30 alle 22.00 la fotografa Alessia Nastasio scatterà l’immagine da conservare come testimonianza di un rapporto d’affetto tra noi e il nostro amico a quattro zampe. Alla consegna delle foto (ad alta risoluzione) “Faccia da cane” -l’associazione da sempre schierata in difesa degli animali - si aspetta un piccolo contribuito da destinare a due associazioni no profit che provvedono a concretizzare l’assistenza agli animali domestici più vicini all’uomo: FBM che si occupa in particolare dei levrieri spagnoli torturati e abbandonati e APACA di Belluno che si dedica ai cani abbandonati e maltrattati.

Per “Fatti una foto con il tuo cane” , a Padova happy hour e live show dell’attore e musicista Marco Cocci, mentre per l’appuntamento cortinese dell’8 dicembre, si festeggerà “Faccia da cane” con un brindisi offerto dalla Distilleria Nardini.

L’amicizia con un cane implica una sorta di legame che va oltre il rapporto cane-padrone per inserirsi negli affetti “familiari” a tutto tondo. Questo il sentimento che “Fatti una foto con il tuo cane” premia consentendo a una foto speciale di celebrare per sempre un rapporto tutto speciale.

Aiutare Blauer per questa iniziativa è contribuire a dar voce a compagni di vita che voce non hanno ma cuore sì.



Sabato 2 Dicembre 2017, 11:19