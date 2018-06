Tremate…tremate…le streghe son tornate! Non è la strega che ritroviamo nel calendario delle collezioni da visitare per il 2019,ma una stilista d’assalto, la pirotecnica Elsabetta Armellin di V73 che oggi ti parla da Dubai e domani da Stoccolma, ieri era a colazione a New York e in serata farà un salto a Mosca. Tra una tappa e l’altra nel mondo il suo quaderno di schizzi elabora proposte e idee che subito nel laboratorio veneto mette a punto . Ora è la volta dell’autunno-inverno 2019 con la collezione V73 che ci viene anticipata dall’èquipe dello Studio Press2 di Milano. Per l’ondata di moda che riporterà il piacere di una certa calma nel trend in voga, la Armellin interpreta le idee silenziose, con dettagli di grande bellezza ma non arditi, un ritorno al piacere dell’eleganza se non proprio quella tradizionale quella che si fa dire “sei bella”, senza stravolgimenti e senza provocazioni.

La Armellin opta per la borsa attualissima, più classica e più comoda: una elaborazione del secchiello in format metropolitano con tracolla giusta da portare a livello ascellare, sempre con un messaggio, impresso in ogni borsa , che parla di speranza, di fiducia, di voglia di vedere il mondo in rosa anche se i colori sono quelli dell’autunno inverno più classici. Ecco il secchiello “love”, il “think kiss”, il punk rock. I materiali impiegati sono vari, dalla pelle più soffice, decorata, a volte solo con il logo in oro, o con I’ iconico rosone di Palazzo Ducale o con la sagoma delle figure veneziane. All’architettura del Palazzo Ducale di Venezia – tanto cara alla stlista – si ispirano anche i portafogli con una o con due zip, grandi o di misura media . Infine il linguaggio di una Venezia elegante emerge dalle borse in velluto che la Armellin assembla come un omaggio a Roberta Camerino, la stilista che fin da quando - giovane studentessa dell’Accademia di Belle Arti a Venezia, la “ragazza” del Sile seguiva incantata le evoluzioni del gusto della grande signora veneziana della quale ha voluto raccogliere la condivisione di un amore infinito per la Venezia d’acqua che riesce a raccontarsi con giochi di luce che la Armellin cerca di riproporre nelle sue creazioni.

Importante collezione questa “ V73 “ -2019 che comprende il modello 2X550 oltre alla più classica 3X550, varie pochettes, borse in pelle cavallino, cavallino rettile (la Colombina) , cavallino zebra. Non manca lo zainetto che la moda di quest’anno considera irrinunciabile e che V73 propone in pelle leggera o in pratico elegante canvas.



