La recente edizione di MICAM, la Mostra Internazionale della Calzatura, che con la recente edizione ha segnato la “ripresa” ( che tutti ci aspettavamo per il mondo della moda, così come eravamo abituati a frequentarlo) , ci ha offerto la possibilità di apprendere come i nostri artigiani non abbiano riposato sugli allori durante i blocchi imposti dalla pandemia ma abbiano invece rinnovato le forze dando vita a una libera interpretazione di quelli che eravamo abituati a chiamare “sogni stilistici”. I modelli portati in Fiera, a Milano, hanno offerto un panorama di attenzione per il rispetto ecologico affidato alle scelte di materiali non inquinanti e la fantasia che in questo momento esige un patto di tranquillità, evitando eccessi e esagerazioni che negli ultimi tempi hanno invaso l’universo stilistico non solo italiano.

Dimmi che scarpe porti...è un vecchio modo per centellinare i segni dell’eleganza ma anche per misurare fino a che punto le donne siano disposte ad accettare torture e rischi imposti da certe mode “criminali” (leggii tacchi a dismisura...) o invece esigano calzare scarpe belle, ricche di spunti fantasiosi ma comode.

Possiamo constatarlo nelle proposte in fiera ma anche oltre i confini della fiera, con le collezioni presenti nella settimana milanese della moda. Dobbiamo pensare ad esempio alle proposte Hogan, costantemente rispettose della praticità che diventa bellezza con lavorazioni eccellenti. Abbiamo visto le scarpe in midollino firmate da Rodo (detto anche il mago del midollino che utilizza questa caratteristica per scarpe e borse eccezionali).

Addio ai tacchi? Non è vero: i tacchi esistono ancora e si portano ma ridimensionati e non più da capogiro. Un sandalo elegante in omaggio alla seduzione avrà sempre come complice un tacco “femminle”, anche se oggi una firma di riguardo come Renè Caovilla punta molto sulle flat, su sandali che lasciano il piede nudo, sensuale e prezioso. Nell’ultima collezione lo stilista , che è consderato il re della Riviera del Brenta mette tutta la carica di fantasia e di sapienza di alto artigianato per proporre scarpe da sogno, con tacco, piatte, a “mezza via” , ma in ogni caso, stupende.

Pensiamo alle scarpe “che respirano” proposte con sempre maggiore attenzione alla moda da Geox, che a Milano ha proposto non solo le sue famosse calzature ma anche una collezione di abbigliamento donna- uomo in perfetta sintonia con il look sportivo vincente.

La moda è tornata alla grande e, a domanda che gli è stata rivolta, il presidente di Assocalzaturifici, , Siro Badon, veneto di razza , ha risposto confermando la tenuta alla grande registrata da espositori e in generale nel mondo del grande mercato internazionale.

