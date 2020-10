Il modo più corretto per fronteggiare la pandemia che ci ha colpito e che continua a colpirci abbattendosi non solo su noi ma su tutti i settori della nostra vita, è assumere tutte le protezioni suggerite ma nello stesso tempo ...far finta di niente, continuare a programmare, realizzare - ove possibile - manifestazioni ed eventi purtroppo limitati nel numero di pubblico consentito però presenti anche in streaming e comunque importanti per dare segnali di attività, di non resa. E’ la filosofia che anima anche gli organizzatori della “Fashion Venice Week” che torna più agguerrita che mai con l’edizione autunnale della sua manifestazione che premia artigiani e eccellenze, soprattutto legate alla nostra regione ma ormai estese anche alla realtà moda nazionale. Tra le novità di questa prossima edizione anche l’ inserimento nel programma della manifestazione di avvenimenti che verranno organizzati nello stesso periodo a Venezia da “Apritimoda”, una occasione interessante , un evento vagante che tocca i punti nevralgici della produzione italiana di moda. Presente da qualche anno “Apritimoda” ha al suo attivo la valorizzazione di realtà artigianali legate al settore moda, ma anche no. Nella prossima tornata di “Fashion Venice Week” il programma prevede sfilate, mostre, visite a realtà artistiche e artigianali della moda, ma anche spazi culturali inediti. Non mancherà l’apporto fondamentale della griffe di Bevilacqua per i tessuti più originali, così come sarà presente la filosofia stilistica di Tiziano Guardini, premiato nelle scorse stagioni con l’attenzione di “Fashion Venice Week” come stilista che interpreta una realtà singolare , un gioco estetico che ha a che fare con la suggestione di Venezia e la sua laguna : il paesaggio che ha letteralmente conquistato lo stilista. .Dal 22 al 31 ottobre si susseguiranno - con la dovuta attenzione per le regole protettive anti-Covid, gli eventi che il programma nutrito e intenso della rassegna prevede, compresa la premiazione di alcune “eccellenze” veneziane, tra cui Stefano Nicolao, maestro di costumi e regie spettacolari dedicate soprattutto all’abito della festa più veneziana, il Carnevale. Grande attesa per l’evento che premierà Franco Puppato, il sarto più sarto d’Italia che ha resistito - come era accaduto per Fausto Sarli - alla moda che improvvisamente definiva tutti “stilisti” : “uno stilista può non saper né tagliare né cucire - mi disse un giorno Puppato - ma sarto invece è quello che sa tagliare e cucire: io sono un sarto”. .C’è tanta carne al fuoco, anche l’arrivo di un Dizionario surreale - “Burlesque” - edito da La Musa Talìa - che sarà presentato in prima uscita nel corso della manifestazione che chiuderà la Fashion Venice Week, sabato 31 ottobre, alle 17.00, presso l’Hotel Aman Venice. La rassegna divenuta ormai un punto di riferimento per la moda, a Venezia, è organizzata da “ Venezia- da- vivere” e ha come madrina-.executor eccezionale Laura Scarpa, una delle eccellenze veneziane in fatto di organizzazione di eventi promozionali e spettacolari, affiancata da Lorenzo Cinotti. Voci di corridoio lasciano supporre che, in seguito, alla Fashion Venice Week possa abbinarsi una rassegna nazionale dedicata all’Alta Moda. Ma queste sono illazioni, voci indiscrete che commentiamo con un : se fosse vero sarebbe molto bello per la nostra città e per la moda italiana. La moda si muove. Anche a Milano la cbiusura della Fashion Week P/E Milano Moda 2021 ha segnato un punto a favore della ripresa. “ Nessun dorma” è la massima di chi si trova nella difficile posizione dei produttori di moda e bellezza, settori che la situazione sanitaria nazionale ha molto penalizzato escludendo la possibilità di tanti eventi e tante rassegne internazionali che hanno subito disdetta o rinvii. Non si è arresa Assocalzaturifici, sotto la presidenza di Siro Badon, che ha tenuto fede al suo appuntamento milanese presentando MICAM in Fiera. E la Mostra si è svolta serenamente, consentendo ai produttori di calzature di esporre il loro prodotto nella vetrina internazionale di Rho, in Fiera.

