A Milano, artisti, personaggi della mondanità, della moda a lettere maiuscole si sono dati appuntamento in questi giorni al Grand Hotel de Milan rispondendo alla chiamata autorevole e sempre benvenuta di Giuliana Cella: non era una sua collezione quella che veniva presentata ma l’evento era stato organizzato da Giuliana, considerata l’inventore dell’ etno-moda, per proporre una serie di “kaftani” realizzati in Marocco da una stilista emergente di cui ci occuperemo nei prossimi giorni.

Kaftani a Milano e kimono a Venezia. Firmata da Antonia Sutter, una griffe legata alle manifestazioni più eleganti del Carnevale di Venezia dove la stilista è presente anche con una boutique nell’area di Piazza San Marco. Una collezione di moda della Sutter, ispirata al kimono giapponese, è annunciata a Venezia, in Palazzo Grimani , per venerdì alle 16.30 come manifestazione inaugurale di Venice Fashion Spring che torna anche quest’anno - nei giorni 13 e 14 aprile – per portare con il vento di primavera una ventata di bellezza distillata in una serie di eventi che l’organizzatrice, Laura Scarpa, presenta con un calendario che racconta un gramma intenso distribuito in tutta l’area cittadina.

Venerdì 13 aprile, dopo l’evento inaugurale in Palazzo Grimani, alle 16.30 all’Hotel Savoia & Jolanda le creazioni di Arianna Dissena. Varie collezioni sono previste nelle due giornate di moda a Venezia presentate in sfilata o come installazioni in luoghi prestigiosi : Palazzo Marin, il Fondaco dei Tedeschi, e l’Hotel Ca’ Sagredo che ospiterà in chiusura di giornata la sfilata della giovane designer, Michela Gaiofatto.

Nella giornata di sabato(, dalle 10.30 e a seguire per per tutta la giornata, nella sede della griffe in Calle del Lovo, è in programma la divertente “Gas Denim Experience”: una pittrice, un “pins maker”, un “bartender” e uno chef interpreteranno in chiave denim il dna di Gas.

Nella mattinata del 13 aprile , il calendario propone un “Ca’ Foscari Tour” per scoprire insieme la città., mentre dalle 15 alle 18 a Palazzo Marin, con la partecipazione della Musica Associazione Spirito Nuovo, avrà luogo un intrattenimento musicale e spettacolare per la presentazione di Nuovi Laboratori – Demis Marin e Arsine Nazarian, l’intervento di modelle della Festa delle Marie, (truccate da Crisam MakeUp Academy), BVM Venezia, Brero Retrogusto sartoriale, Marisa Convento, La Perla Nera.

Alle 17.30, tra Campo Santa Maria del Giglio, via XXII Marzo, e Calle Vallaresso : “Fashion & Jazz at The Fashion District”.

Gran Finale sabato 14 aprile in Piazza San Marco dove, tra le 19.00 e le 20.00 , le orchestre dei caffè storici suoneranno musica jazz in non stop.

E Venice Fashion Spring invita così i Veneziani a riscoprire la famosa passeggiata del Liston, su e giù per la piazza San Marco, : una consuetudine legata ad altri tempi che sarebbe piacevole ritrovare come recupero di tradizioni veneziane.







Giovedì 12 Aprile 2018, 01:58