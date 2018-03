L’importanza delle tendenze nella moda esige una serie di conoscenze sulle quali a Milano, nello spazio Base , nel corso della Tavola rotonda indetta dal gruppo McArthurGlen - moderatrice la regional marketing operations manager del Gruppo , Clara Petrone, hanno parlato Fabiana Giacomotti - storica della moda e del costume - con rifermenti al retail e alle tendenze moda nel contesto degli outlets appartenenti a questa galassia. Federica Fiori, esperta di linguaggio della moda, giornalista di “Gioia” , ha analizzato l’importanza dei social in fatto di comunicazione visiva definendo l’ outlets - per l’ampiezza di proposte che consente la struttura - una sorta di dizionario della moda. Su moda e mediazione informatica è intervenuta Giada Borioli con un affondo sull’importanza di Instagram per gli acquisti moda: “seguendo gli influencer che più ci assomigliano – ha precisato la senior lifestyle editor di “Grazia” - possiamo contare su una sorta di giornale di moda personale, pensato sul nostro gusto e sul nostro corpo, sapere quali tendenze ci assomiglino di più, e come seguirle per mettere in risalto la nostra personalità”.

La giornata milanese di MacArthurGlen al “Base” ha offerto anche una sorta di vetrina della moda anche con l’ allestimento fashion originalissimo ed esaustivo realizzato nelle “casaBase” da Simone Guidarelli, fashion editor Vanìity Fair e Glamour Italia.

Moda, di tutto e di più anche per altri settori nella strategia degli outlets così come li ha voluti in Italia il brand londinese: “isole” metropolitane che ospitano solo punti vendita con interventi di griffes internazionali prestigiose (nell’Outlet dio Noventa di Piave sono presenti ben 174 firme di eccellenze italiane tra moda, accessori, cibo e ristorazione) proposte al pubblico con prezzi assolutamente di ribasso rispetto a quelli richiesti nei punti vendita tradizionali . Le collezioni delle Maison più prestigiose possono stabilire prezzi in assoluto ribasso in quanto in Outlet vengono presentate con un salto di stagione rispetto alle originali .

Outlets come piccole città dove lo shopping diventa avventura, motivo di una gita – anche domenicale – soste piacevoli nei posti di ristoro, scoperte di cibi o proposte alimentari corrispondenti a eccellenze gastronomiche e moda: le ultime novità per uomo, per donna, fashion di alta, altissima gamma, suggerimenti, giochi, passatempi, mostre, curiosità culturali.

MacArthurGlen oggi si configura come la più grande retail property del mondo con una presenza in 24 stati europei ed extraeuropei e 6 “villaggi” outlets in Italia. Navi ammiraglie di questo impero della comunicazione totale si possono considerare l’ Outlet di Serravalle e in Veneto quello di Noventa di Piave, autentico villaggio perfettamente inserito nella realtà paesaggistica , architettonica e urbana che lo ospita.

Villaggi- shopping con varie occasioni di relax, curiosità, gioco, eventi culturali: Il 30 aprile prossimo, a Noventa e nei cinque outlet italiani avrà luogo il “Festival della Primavera” per celebrare l’arrivo della bella stagione. Noventa di Piave vanta il primato culturale con eventi spettacolari realizzati , in accordo con il Teatro La Fenice di Venezia, anche per i ragazzi.

Il prossimo 19-20, 26-27 maggio all’Outlet di Noventa , La Fenice presenterà “Un magico anello tra gnomi ed eroi”, racconto in musica e canto ispirato alla tetralogia di Richard Wagner. Il 30 giugno prossimo, un concerto con brani tratti da musical famosi: protagonisti circa 30 artisti, direttore Marco Paladin e Maria Cristina Vavolo al pianoforte.



