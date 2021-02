Possiamo ben dire che mai come questa volta AltaRoma ha avuto ruoli di anticipazione sul modo di presentare la moda durante e forse - soprattutto - dopo il coronavirus. Il successo della piattaforma che ha ospitato nei giorni di calendario quanto si potesse immaginare nella scenografia incredibile degli studi di Cinecittà, ci consente di presumere che questa formula digitale potrebbe un giorno diventare il nuovo palcoscenico per la moda sostituendo le tradizionali (costosissime) sfilate- show che avremmo giurato non dovessero finire mai. Invece eccoci incollati allo schermo, affascinati da uno spettacolo che a volte consente di ammirare persino meglio i dettagli dei vestiti. “Il cinema non è mai stato così vero” ha dichiarato Adriano Franchi, dalla plancia di comando di AltaRoma alla fine della kermesse, assaporando la riuscita di un tentativo che all’inizio appariva coraggioso e temerario: mostrare tutto in streaming e in una diretta virtuale dagli studi che hanno ospitato i set più famosi del cinema internazionale. Condotta con esperienza e maestria, questa manifestazione ha confermato con questa edizione la sua validità e la sua voglia di restare un punto fermo per il mondo dell’abbigliamento italiano. Gran finale invece dal vivo con la collezione che Lavinia Biagiotti (oggi responsabile artistica e amministrativa del brand Laura Biagiotti) per affermare una continuità di pensiero e di stile con la madre Laura scomparsa ha voluto presentare in uno dei monumenti della sua Roma, uno dei più significativi agli effetti della voglia di vincere, di superare questo momento tragico di pandemia e di conseguente disorientamento. Grande il successo ma anche la commozione. C’era l’ombra positiva di Laura negli spazi dell’Ara Pacis che sembrava incitare alla positività, con il suo irrinunciabile e indimenticabile “ce la faremo” .

Finita Roma ecco in arrivo le giornate della Fashion Week milanese per la moda pret-à-porter destinata al prossimo autunno-inverno 2021- 2022, che dal 23 febbraio durerà fino al 1 marzo prossimo. Molte le novità annunciate, non ultima la sfilata che Valentino presenterà l 1 marzo (alle ore 14) nel Piccolo Teatro di Milano , dopo i successi raccolti con il defilè spettacolare romano. Tante le novità, soprattutto sul fronte della “sostenibilità”: la parola magica che non può mancare ormai quando si parla di moda. Il 24 febbraio verrà presentato ad esempio da Cuoio di Toscana un tessuto totalmente green, destinato indifferentemente a suole per scarpe o a un eventuale vestito. Sorprendente? Tante comunque le sorprese in programma per questi giorni che devono fare i conti sul fronte delle presenze di pubblico con la pandemia che bussa pesante sul fronte del contagio. Ma lo spettacolo comunque...comincia.

Ultimo aggiornamento: 01:34

