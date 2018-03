Non si arresta il viaggio avventuroso di “ALVIERO MARTINI 1° CLASSE”, idealizzato, disegnato, stampato sui pezzi da collezione che compongono l’universo stilistico di questa griffe in continua espansione: ai 400 punti vendita multimarca per la pelletteria, solo in Italia, e alle cinque boutiques dirette (a Milano, Roma, Roma Eur, Catania e – in franchising – Cuneo ) si aggiunge ora la prestigiosa boutique a Padova, inaugurata da pochi giorni con una presentazione festosa alla quale ha dato energia e una immensa carica solare la cantante Chiara Galiazzo (semplicemente Chiara per i Padovani) .

Palazzo nobile, 80 metri quadrati di ricercatezza sottolineati da un layout elegante e minimal dai toni caldi, library lineari alte e sottili, incorniciate da portali grigi che le dividono una dall’altra, esaltano l’unicità della struttura metallica impreziosita da finiture dorate che consente la migliore visibilità per le borse (fiore all’occhiello della produzione ALVIERO MARTINI 1à CLASSE” ), calzature donna, proposte per il viaggio e accessori . I punti luce, a soffitto, sono affidati a sfere luminose , decorate a mano come fossero mappamondi: una similitudine suggerita dalle mappe, le cartine geografiche, immagine iconica “Geo” del brand.

Il successo di “ALVIERO MARTINI 1° CLASSE” si conferma soprattutto con i numeri che raccontano un vertice raggiunto: nel 2017 la società Alviero Martini S.p.A. ha registrato un fatturato di 40 milioni di Euro in un cammino di crescita che nel 2018 prevede un ulteriore consolidamento. Un vertice raggiunto con la strategia del brand, messo in atto da un paio di anni , che comprende anche interventi di rinnovamento estetico del prodotto .

Il nuovo punto vendita della griffe , a Padova , due ampie vetrine fronte strada, in un edificio dal forte carattere storico che si racconta anche architettonicamente nei soffitti alti, nelle pareti importanti e irregolari , sarà anche un punto di incontro in un contesto urbano tra i più vivaci , nel cuore della città del Santo, al numero 12 di via Altinate, una delle vie commerciali più frequentate della città .



Venerdì 23 Marzo 2018, 00:43