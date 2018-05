Azienda fondata nel 1960 dalla famiglia Bolzonaro per una produzione di calzature in BtoB, ovvero conto terzi, Carmens ha conseguito successi e consensi internazionali che oggi , con il brand capitanato da Fabiola Bolzonaro (amministratore delegato) - pur mantenendo la sezione BtoB vanta anche una propria griffe con un prodotto destinato essenzialmente all’eleganza metropolitana, alla praticità mai scevra da quel tocco di classe che il gusto contemporaneo interpreta con la cura dei dettagli. Con sede a Galzignano, nella splendida vallata termale dei Colli Euganei, CARMENS arricchisce la collezione 2018 con il lancio del Colors Manifesto, un gioco di interpretazione del colore nelle formule più moderne : quindici pezzi iconici in limited edition (acquistabili a Roma, presso il negozio monomarca “Carmens”, o con l’ e-commerce del brand www.carmens.it.)

Materiali tradizionali, forme mai eccessive, attualità interpretata con il senso pratico di una funzionalità metropolitana. Corretti gli accostamenti, personalissime e riconoscibili le scelte cromatiche rifiuto categorico di eccessi e sperimentazioni avventurose in favore della vera eleganza che non ha paura della normalità, ma ha invece altissimo il concetto di qualità dato dai materiali e dalla lavorazione accurata.

Nella capsule fancy dedicata alla stagione calda 2018, “Carmens” propone vitello o vernice per mocassini con frangia, stivaletti i di assoluta modernità, decolletèes classiche. Fantasie colorate anche per ballerine con cinturino e immancabile fregio –Maison. I colori più vivaci – annunciati dal “ Colors Manifesto” della griffe - sono il fucsia, il rosso fuoco, bianco ottico, il bleu royal. Un vellutato suède in vesione ontario è proposto in azzurro lapis o nei toni del candy. A rendere trendy questa collezione il pitone grigio pietra, o violetto o in un inedito turchese, dei nuovi tronchetti.



