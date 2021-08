Si chiama “Atena”, un nome che la dice lunga sulla voglia di classicità, di cultura che un gruppo di signore e signori della provincia veneziana ai confini con Treviso ha deciso di incontrare in una serie di occasioni che possono essere eventi organizzati, incontri oggi in una casa domani in un’altra, oppure nello spazio ideale ricavato nel giardino di Gigliola e Germano che l’arte di Germano, “architetto”dei giardini vivaista noto ed esperto, ha saputo rendere un salotto fiorito in ogni stagione. Recentemente “ Atena” , tenuta viva nonostante la pandemia dallo spirito organizzativo di Gigliola Scatttolin, ha voluto conoscere da vicino un libro che sta ottenendo successo (“La signorina Crovato “ -ed Fazi) , coinvolgendo l’autore con una serie di domande e risposte che hanno trasformato quella che poteva essere una semplice serata di incontro culturale in un avvenimento piacevole, ricco di esplorazioni dell’anima, di curiosità con domande puntualizzanti poste da Gigliola in veste di conduttrice dell’incontro - abilissima e preparatissima - e del pubblico che mano a mano che l’evento prendeva corpo, sottolineato dalle musiche eseguite da Omar e Sara, un duo di musicisti che ha saputo commentare brillantemente la serata, ha reso un evento familiare, piacevole e interessante.. Il ritorno del salotto letterario sta assumendo adesioni notevoli, però in questo caso - trasformato in un inedito salotto di campagna interessante e acculturato - è una delle caratteristiche di questo nostro tempo che depone per una voglia di riflessione, di pensiero di comunità culturale. Fermarsi , abbandonare la corsa per un po’, sfruttare ciò che la cultura vera può offrire, approfondire, per conoscere e conoscersi , significa rendere il nostro tempo più accettabile, più vicino. Bella quella serata a Scorzè in quel fantastico giardino di una casa piena di curiosità letterarie, nel cuore di un vivaio dove regnano sovrani...i fiori. Bello il pubblico di “Atena” al quale si è aggregata una nutrita fetta di simpatizzanti che hanno contribuito ad animare una serata indimenticabile.

