Dovrà passare un po’ di tempo per verificare quanto il termine sostenibilità, quasi abusato dalla cronaca dei nostri giorni , diventi una realtà alla quale tutti aspiriamo. Per ora all’insegna della “sostenibilità” si svolgono incontri, congressi, eventi, spettacoli, moda…business.

Milano, in occasione della Fashion week (ma chiamiamola per favore “Settimana della moda!), ha programmato - ad opera della Camera Nazionale della Moda , con il supporto di vari partners - la terza edizione del Green Carpet Fashion Awards 2919 . Un tappeto verde, fatto di erba trasportata in Piazza della Scala che vuole essere un invito ecologico da applicare a prodotti, materiali, tessuti, modi di vita, in ossequio a un indispensabile capovolgimento di modi e mode destinato a riportare il nostro universo a condizioni umane di vivibilità. Il tappeto verde in Piazza della Scala vuole ricordare la famosa “vigna di Leonardo “.

La celebrazione dei 500 anni dalla morte del grande genio di Vinci ha offerrto spunti anche alle iniziative culturali legate alla moda: per il mondo delle calzature, il nuovo presidente di MICAM, Siro Badon, ha voluto chiudere la rassegna 2019 con un appuntamento nella casa degli Atellani, legata alla vita di Leonardo e la visita al “Cenacolo” nell’attigua Santa Maria delle Grazie. La casa quattrocentesca (regalata nel 1490 da Ludovico il Moro al nobile Giacometto di Lucia dell’Atella, suo “cavaliere e intimo scudiero” ) rappresenta un punto di riferimento di primo ordine per il turismo culturale anche per l’attigua vigna , che il duca di Milano volle donare a Leonardo da Vinci come riconoscimento del lavoro prezioso realizzato per Milano. Di quella vigna oggi si torna a parlare perché, riportata con studi del DNA sulle radici di scavo alla coltura e alla vegetazione originaria che la voleva vitigno di “Malvasia di Candia”, rappresenta motivo irrinunciabile di citazione per le celebrazioni leonardesche.

E una riproduzione della vigna di Leonardo sarà la scenografia spettacolare in esterni per la cerimonia del Green Carpet che si svolgerà nella serata di domenica 22 settembre nel Teatro alla Scala.

Undici i vincitori degli Oscar della Moda “Green” 2019 tra i quali Valentino Garavani al quale verrà conferito il riconoscimento per “ il sostegno dato nei suoi quarant’anni di attività al talento, al design e alla moda italiana”.

L’ Eco Stewardship Award invece sarà consegnato all’ Associazione gondolieri di Venezia , ai suoi “ 433 gondolieri - precisano le motivazioni - per aver indossato e mostrato a 30 milioni (sic) di visitatori la maglietta in lana Merino australiana: un tessuto versatile e cento per cento naturale e rinnovabile”.

…Ed è subito “green”!





Sabato 21 Settembre 2019, 04:21