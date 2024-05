Marco Bellocchio, il '900 e la lezione del fratello Piergiorgio

TREVISO Il suo omaggio al fratello Piergiorgio, scomparso nel 2022, l'ha regalato nel suo bellissimo documentario “Marx può aspettare”, eccentrica ed emozionante “reunion” dei Bellocchio, fratelli e sorelle, messi di fronte all'evento inatteso e scardinante della storia familiare, il suicidio nel 1968 di Camillo, gemello di Marco. E ora, per ricordare il fratello letterato, critico e animatore di riviste e avventure editoriali (da “Quaderni piacentini” a “Diario”), Marco Bellocchio arriva a Treviso per raccontare l’opera–testamento di Piergiorgio, il corposo saggio “Diario del Novecento” (il Saggiatore) al centro dell’incontro del 25 maggio (ore 18, palazzo Giacomelli) a Treviso, nell’ambito del format “Cinema e letteratura” ideato dai critici Luca Dal Molin, Caterina Taricano e Mario Sesti.

L’IDEA

Sarà un viaggio non soltanto nelle storie della famiglia Bellocchio tra politica, cinema, intuizioni letterarie e passioni, ma anche, e soprattutto, nella storia del nostro paese, da sempre chiave interpretativa della poetica del regista di “Esterno Notte” e “Rapito”. Un percorso attraverso gli scritti di Piergiorgio, morto novantenne nella città della sua vita, Piacenza, per riscoprire i suoi taccuini, le folgoranti riflessioni sul contemporaneo, le confessioni e gli appunti capace di formare un resoconto personale di una storia collettiva. Una famiglia dalle grandi vocazioni, quella dei Bellocchio (il fratello Alberto, ex sindacalista e poeta): «In famiglia Bellocchio non ci sono ruffiani» diceva Piergiorgio con quel piglio diretto e sincero che lo caratterizzava, libero di mantenersi liberamente in disparte, lontano dall'industria culturale ma sempre attento a ciò che lo circondava. «C'è sempre stata una grande sproporzione tra il suo valore e il riconoscimento del suo valore - commenta il fratello Marco - Anche se mio stile è estremamente riservato e in ombra, facendo cinema e tv la comunicazione diventa più facile, al contrario purtroppo di Piergiorgio. Certo, è stata anche una scelta sua. Rimanere a Piacenza, concentrare lì il suo lavoro, quasi evitando sempre di apparire. Ma il suo libro è molto bello e parla di lui, delle sue riflessioni, del '900 e della famiglia, nella quale ci sono anch’io. Così ho sempre pensato che, se ci fossero state delle presentazioni, le avrei fatte volentieri. Come in questa occasione di Treviso».

IL LEGAME

«Il nostro è stato un lungo rapporto che ha avuto fasi diverse», ricorda Marco, oggi 84enne, reduce dal festival di Cannes dove è stata presentata una copia restaurata del suo “Sbatti il mostro in prima pagina” - Quando è morto mio padre, eravamo tutti giovani. Io avevo 16 anni, e lui si è assunto una serie di responsabilità verso tutta la famiglia. Anche perché si trattava di una famiglia numerosa. Allora lui mi ha fatto, anzi ci ha fatto da padre. È stato come un “garante” di quel che potevano essere le nostre necessità di studio. Anche quando mi sono trasferito a Roma al Centro sperimentale. L'ho visto come un padre che mi ha dato tutta una serie di cose. Poi, andando a vivere Roma, c'è stata una naturale separazione. Ma in seguito c'è stato un riavvicinamento e negli ultimi anni della sua vita l'ho coinvolto nel film di famiglia».

LA FORMAZIONE

Piergiorgio è stato molto importante per la formazione intellettuale di Marco: «Lo ascoltavo. Imparavo da lui a leggere, anzi a capire cosa leggere e soprattutto come. Diciamo che la mia formazione culturale, i libri, la politica è partita da lui». Si racconta che quando lesse “I pugni in tasca”, Piergiorgio non fosse particolarmente entusiasta della storia, tranne poi ricredersi quando guardava i giornalieri di Marco. «In realtà mi ha seguito sia ne “I pugni in tasca” e anche “Nel nome del padre” - puntualizza Marco, che tornerà al lavoro per una serie tv dedicata a Tortora - E’ vero, non gli era piaciuta la sceneggiatura dei “Pugni in tasca” perchè lui era un letterato. Era il suo gusto. D'altra parte, una sceneggiatura non è un libro, serve per fare un film. E chiaramente non ha le qualità della letteratura. Piergiorgio invece era un grande critico letterario, ma capiva l'immagine. E infatti, per “I pugni in tasca” si ricredette e disse “mi sono sbagliato”. E, aggiungo, nel fare il film mi aiutò, mi fece avere il denaro per poterlo realizzare. È sempre stato generoso».

