Morte della zebra Achille, Aida presenta un esposto alla procura di Reggio

Giallo sulla morte della zebra Achille e ora l'Aidaa ha inviato un esposto denuncia alla procura della repubblica di Reggio Emilia. «Sulla morte della zebra Achille è indispensabile fare luce fino in fondo, - Scrivono- per capire se vi sono stati dei comportamenti prima e durante la sua fuga durata circa 24 ore per le campagne della provincia di Reggio Emilia che possano aver influito in modo diretto o indiretto sulle cause della sua fuga prima e della sua morte dopo».

L'Associazione chiede ai magistrati emiliani «di indagare al fine di scoprire non solo le motivazioni della morte della zebra, ma anche per verificare se le condizioni di tenuta erano compatibili con il suo status, quali ricerche erano in corso su questa zebra e di che natura e se le stesse possono aver influito sul suo stato di salute. E quindi di verificare eventuali responsabilità attorno non solo alla morte ma anche alla fuga ed alla tenuta della zebra Arturo, e di indagare le persone eventualmente penalmente responsabili di eventuali comportamenti criminosi che possano essere causa o concausa della morte della zebra»

