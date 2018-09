È morto Wladimiro Lembo, figura storica dell'animalismo italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a: il presidente di, ha reso nota la scomparsa di dell' animalista italiano: «Ieri è venuto a mancare Wladimiro Lembo, figura storica dell'animalismo italiano e protagonista di numerose battaglie di civiltà e di libertà. Gli animalisti perdono un sincero amante degli animali, un attivista esemplare, prima con il Comitato Difesa Animali Verona, la LAV (Lega anti vivisezione) e poi come co-fondatore nel 1998 dell'associazione Animalisti Italiani Onlus. La camera ardente sarà allestita presso l’Ospedale di Bracciano e resterà aperta mercoledì 12 settembre, dalle ore 9 alle 13, quando poi seguiranno le esequie, che saranno officiate alle ore 14, presso la Chiesa SS. Salvatore (via Delle Palme 6, Bracciano)».«La perdita di Wladimiro - aggiunge - lascia in noi un ricordo che ci dà la forza di continuare a lottare per gli ultimi tra gli ultimi. È e sarà sempre nei nostri cuori ed in ogni fiammella che arde per combattere le ingiustizie. Tanti anni nei Verdi ci hanno permesso di rendere questo Paese un po’ migliore. Animalisti Italiani Onlus oggi perdono un fratello dall’animo ineguagliabile. Era una persona gentile e generosa, capace di toccare i cuori di tutti».Conclude la nota Caporale: «Mio caro amico di pace, fai divertire gli angeli del Paradiso, perché se esiste adesso sei lì, a prenderti cura dei nostri amici animali. Il tuo sorriso, la tua simpatia unica, la tua forza celata dietro la dolcezza dello sguardo e dei gesti sarà per sempre la nostra bandiera. Grazie per tutto quello che hai fatto e che ci hai trasmesso. Con queste parole di partecipazione vogliamo arrivare fino ai suoi cari per portare le nostre più sentite condoglianze. Ci prenderemo cura dei suoi amici a quattro zampe (otto gatti e un cane), naturalmente con il consenso dei suoi familiari».