ROMA - Il vombato, piccolo marsupiale originario dell'Australia, è l'unico animale sulla Terra che produce feci quadrate. A scoprire perchè sono stati alcuni ricercatori americani che si sono aggiudicati il premio IgNobel per la Fisica 2019, riconoscimento che la rivista divulgativa USA Annals of Improbable Research assegna alle ricerche più improbabili dell'anno. Nessun biologo prima d'ora ci era mai riuscito, ma i fisici esperti di dinamica dei fluidi del Georgia Institute of Technology (USA) guidati da Patricia Yang, dopo mesi di lavoro, hanno svelato l'arcano.VOMBATO, LA TECNICAQuesti piccoli animaletti hanno una tecnica ben rodata con la quale riescono a comprimere le loro feci, facendole diventare cubiche proprio prima di espellerle. Procedimento insolito, perchè attraverso l'ano gli scarti assumono quasi sempre una forma ovoidale. Ma com'è possibile? Siccome l'intestino del vombato non è omogeneo, neanche le sue feci lo sono. Prendono la forma di tutte le spigolature intestinali, tanto da assomigliare a piccoli mattoncini. Inoltre, essendo animali erbivori e vivendo in zone molto aride, le feci sono secche e compatte e rimangono così anche dopo l'espulsione.Questi escrementi sono il risultato di un adattamento evolutivo preciso, che fa in modo che gli escrementi non rotolino via ma rimangano a segnare il territorio, saldi come mattoni. Non a caso il vombato li utilizza per delimitare l'ingresso delle sue tane e a scopo difensivo.