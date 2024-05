Le coste italiane, rinomate per la loro bellezza e biodiversità, stanno affrontando una nuova e preoccupante invasione. Nei mari che bagnano Puglia, Sicilia e Calabria, una specie sconosciuta fino a poco tempo fa ha iniziato a proliferare, provocando allarme tra pescatori e bagnanti. Si tratta dei vermocani, una specie invasiva i cui esemplari sono conosciuti anche come vermi di fuoco o vermi di mare. Questi esseri, dall'aspetto simile a millepiedi colorati, possono raggiungere la lunghezza di un metro e sono noti per la loro voracità. Gli esperti consigliano ai pescatori di non tentare di ucciderli con coltelli, dal momento che i vermocani possono rigenerarsi. È preferibile maneggiarli con cautela e, se catturati, rigettarli in mare senza danneggiarli. Sono una vera e propria minaccia per i mari del Sud e per combatterli è necessario conoscerne l'origine e capire perché si è scatenata, tutta d'un tratto, questa invasione.

Vermocane, cos'è

Il vermocane, scientificamente conosciuto come Hermodice carunculata, è un tipo di verme marino appartenente alla famiglia dei Policheti. Questi animali sono noti per il loro aspetto simile a un millepiedi colorato e possono raggiungere fino a un metro di lunghezza. Vengono anche chiamati verme di fuoco o verme di mare per la loro capacità di causare irritazioni dolorose se toccati. Hanno un corpo allungato, suddiviso in segmenti e ricoperto di setole urticanti. Sono caratterizzati da colori vivaci, che vanno dal rosso al marrone, con riflessi iridescenti. Questi vermi si trovano solitamente sui fondali marini, specialmente in ambienti rocciosi, tra i coralli, nel fango, sul legno alla deriva e nelle infrastrutture portuali. I vermocani sono carnivori e si nutrono principalmente di piccoli organismi marini e detriti organici. Sono noti per avvinghiarsi alle reti da pesca e divorare i pesci intrappolati.

Perché sono arrivati in Italia?

Originari delle zone tropicali dell’Oceano Atlantico e del Mar Mediterraneo, i vermocani si sono diffusi in altre aree marine, incluse le coste del Sud Italia, a causa dell'aumento delle temperature del mare e del cambiamento climatico. È proprio per questo che stanno colonizzando nuovi territori a una velocità allarmante: il surriscaldamento delle acque comporta che sono sempre di più gli habitat ideali affinché questa specie prosperi.

Perché sono pericolosi

Se toccati, i vermocani possono rilasciare setole urticanti che penetrano nella pelle umana, iniettando una neurotossina che causa un’intensa sensazione di bruciore e irritazione. Questo contatto può anche provocare nausea, vertigini e altri sintomi che durano anche per diverse ore. Nelle zone infestate, possono essere trovati sugli scogli, dove i bagnanti rischiano di entrarci in contatto inavvertitamente. Ma i pericoli non si limitano all'uomo: i vermocani rappresentano una seria minaccia per l'ecosistema marino e per le attività economiche connesse, come la pesca e il turismo. La loro capacità di riprodursi rapidamente e di rigenerarsi rende difficile tenerli sotto controllo.

Cosa fare in caso di puntura

In caso di puntura da vermocane, la prima cosa da fare è rimuovere l'aculeo. Successivamente, è consigliabile applicare una pomata specifica o dell'alcol, a seconda della situazione e della gravità della puntura. L'effetto della puntura può variare in base alla zona colpita. Sulla pelle più spessa, il disagio potrebbe limitarsi a un lieve prurito, mentre nelle aree dove la pelle è più sottile, come nelle pieghe del gomito o del ginocchio, la tossina può causare un fastidio maggiore e più duraturo. Se la puntura avviene vicino alla mano, potrebbe coinvolgere anche le dita, rendendo necessario l'uso del cortisone. I pescatori sono particolarmente a rischio di essere punti dai vermocani, poiché questi animali spesso si impigliano nelle reti.

La situazione al Sud

L'invasione dei vermocani rappresenta una sfida complessa. Questi animali, infatti, non solo mettono a repentaglio l'industria della pesca mangiando i pesci intrappolati nelle reti, ma il loro potenziale di causare incidenti tra i turisti potrebbe avere ripercussioni negative sul settore turistico. Gli esperti stanno cercando di sensibilizzare le autorità e il pubblico sulla gravità della situazione, ma c'è ancora molto da fare per contenere questa nuova minaccia. Fino a poco tempo fa, i vermocani erano numerosi solo nel canale di Suez, ma adesso che l'acqua del Mediteranneo si sta riscaldando, sono aumentati notevolmente nei mari di Sicilia, Calabria e Puglia. «Venti anni fa capitava di vedere un vermocane ogni tanto, ma da un paio d'anni è molto frequente avere a che fare con loro», dice Carmelo Salmeri. «I vermocani si mangiano il pesce che è ammagliato; se succede la sera, la mattina si trovano gli scheletri».