Valentina Vignali, l'appello su Instagram: «Ho perso il mio cane, aiutatemi a ritrovarlo»

«Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari».

E' un appello disperato quello di Valentina Vignali su Instagram. La cestista ha pubblicato diverse foto del suo cane scomparso da ieri nelle campagne vicino Roma. «Se qualcuno lo vedesse può scrivere a me su direct - scrive ai suoi fan - A tutti gli altri che sono preoccupati per lui, grazie per il vostro affetto ma non mandatemi messaggi (vi aggiorno io)».