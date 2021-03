Vaccino, in Russia registrato il primo al mondo per prevenire il Covid negli animali

Registrato in Russia il primo vaccino animale al mondo contro il Covid-19, sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). Lo ha detto il vice capo dell'organismo di controllo Konstantin Savenkov.

«Carnivak-Cov, un vaccino inattivato con sorbato contro l'infezione da coronavirus (COVID-19) per gli animali carnivori, sviluppato dal Centro federale per la salute animale di Rosselkhoznadzor, è stato registrato in Russia. Finora, è il primo e unico prodotto al mondo per prevenire il Covid-19 negli animali», ha detto. Lo riporta la Tass.

