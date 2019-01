Mucca coraggiosa fugge dal camion mentre la portano al macello e fa nascere il suo vitellino

di Giampiero Valenza

Prima un libro e poi un film hanno dato gloria al maialino Babe, oggi noto per il suo coraggio. Ma, a quanto pare, anche le vacche non vanno tanto per il sottile. Questa è la storia di Brianna, una ruminante del New Jersey che era destinata a morte certa all’interno di un macello.Si trovava a bordo di un camion da trasporto per animali, sull’autostrada, a pochi chilometri dal luogo dove sarebbe stata uccisa. Ma lei, vacca coraggiosa, doveva dare alla luce un vitello. Cadendo dalla parte superiore dal mezzo ha cominciato la sua fuga per la libertà. Portata allo Skylands animals sanctuary and rescue, lo scorso 29 dicembre ha fatto nascere suo figlio, Winter.