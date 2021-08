Caldo, Coldiretti: 19% italiani in vacanza con animali. Rientro in affanno per 6,3 milioni

Il 19% delgi italiani ha deciso di andare in vacanza con il proprio amico a 4 zampe ma il caldo ha reso faticoo il rientro a ben 6,3 milioni di loro. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che appena una minoranza del 6% rinuncia perché non è possibile accogliere nella struttura di permanenza cani e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci. «Ovunque si decida di passare la vacanza, la prima regola per garantire il benessere dei propri amici animali - sottolinea la Coldiretti - è di avere sempre a disposizione, anche in viaggio, una adeguata scorta di acqua per sopportare le alte temperature estive ».

APPROFONDIMENTI ROVIGO PAY Adria d'estate tra podismo musica e acquisti BELLUNO PAY Guerra a topi e zanzare: Ulss in prima linea MODENA West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare: ricoverato a Modena un...

Guerra a topi e zanzare: Ulss in prima linea

«L'emergenza sanitaria - riferisce Coldiretti - ha portato i 33,5 milioni di italiani che si spostano per vacanze quest'estate a ricalibrare le scelte di alloggio rispetto agli anni scorsi. Gettonatissimi dagli amanti degli animali - rileva Coldiretti - sono soprattutto gli agriturismo che, spesso situati in zone isolate e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi più sicuri per le ferie estive. Ma l'accresciuta disponibilità purtroppo non ha ancora debellato completamente la piaga degli abbandoni che - denuncia la Coldiretti - registra il picco proprio nei mesi estivi in cui si calcola che vengano lasciati per strada circa 20mila cani al mese».

West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare: ricoverato a Modena un uomo di 75 anni