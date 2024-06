Lumaca mela, è allarme in Europa: cos'è e perché le sue uova rosa sono pericolose

Il colore rosa acceso non le aiuta di certo a passare insosservate, per fortuna, perché si tratta di uova prodotte da una specie invasiva che rappresenta un serio pericolo per ecosistemi e agricolrura. Queste insolite palline vengono prodotte da una specie vietata in Europa: la lumaca mela, meglio nota come Pomacea canaliculata, una specie d'acqua dolce originaria del Sud America. Una minaccia inserita dalla Commissone nella lista degli organismi nocivi soggetti a quarantena. La direttiva 2012/697/UE spiega che «Nei casi in cui venisse riscontrata la presenza del genere Pomacea in campi e in corsi d’acqua, tutti gli Stati membri devono istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza».

La lumaca mela

Il mollusco prende il nome dal suo guscio che ricorda proprio la forma del frutto, perché può arrivare a raggiungre importanti dimensioni.

La lumaca è davvero invasiva perché riesce a riprodursi alla velocità della luce: circa centinaia in una volta sola.

Causa, anche, danni a diverse coltivazioni: riso, taro, mais, ad esempio, ma anche ad altri organismi naturali dove possono competere con le specie locali per risorse e spazio. La dieta non è per il mollusco un gran problema, dato che riesce a sopravvivere per diversi mesi senza cibo. Ma, quando può, si ciba prevalentemente di piante acquatiche e terrestri, alghe e detriti vegetali.

Le sgargianti uova vengono deposte in diversi luoghi, come piante, pilastri in cemento o legno, ma anche barche, pietre. Come riporta il Servizio Fisiosanitario Regionale «I danni associati alle infestazioni da Pomacea sono dovuti all’attività trofica dalle forme giovanili e degli adulti e possono devastare intere coltivazioni. Le colture sono molto più vulnerabili nella prima fase di semina».