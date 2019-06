di Remo Sabatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono immagini che valgono più di mille parole. Scatti che sanno raccontare alla perfezione il drammatico segno dei tempi. Come quelli che arrivano da St. Pete Beach, località affacciata di fronte all'oceano che bagna la Florida, ripresi da una volontaria di National Audubon Society, l'organizzazione ambientalista che si occupa di conservazione della natura. Quì, Karen Mason, era arrivata alla ricerca di qualche soggetto interessante da fotografare. La lunga lingua di sabbia bianchissima, caratteristica dell'aera, offre infatti rifugio a diverse specie di animali e uccelli marini.Così, durante il suo girovagare in attesa dello scatto perfetto, si è imbattuta in una scena che, forse, non avrebbe mai voluto vedere. Sì perchè, se la vista di un uccello marino che nutre il suo piccolo, in sè, non ha nulla di eccezionale, quello strano cibo offerto all'affamato cucciolo che non somigliava neanche lontanamente ad un pesce ma a ben altro, lo era senz'altro, visto che si trattava di un mozzicone di sigaretta. L'uccello, un esemplare di Rynchops niger, comunemente chiamato becco a cesoie americano, lo aveva raccolto poco distante e, evidentemente scambiatolo per qualcosa di commestibile, ora lo stava offrendo al suo pulcino.Le immagini, immediatamente pubblicate dalla Mason, sulla propria pagina Facebook, hanno provocato scalpore in tutto il mondo, riproponendo, semmai ve ne fosse ancora bisogno, il tema dell'inquinamento di mari e litorali, provocato dall'uomo. Non è chiaro se, il piccolo, alla fine sia riuscito ad ingurgitare l'amaro boccone. Di certo ci sono i rapporti delle organizzazioni internazionali ambientaliste e governative che disegnano un quadro allarmante, relativo alla quantità enorme di rifiuti che punteggiano sempre più le spiagge di tutto il pianeta. Pericoli mortali per uccelli marini e per tutta quella fauna che, quelle aree, le vive. I miliardi di mozziconi di sigarette gettati ovunque, insieme alle famigerate cannucce e buste di plastica che vengono ritrovati sempre più spesso all'interno di uccelli, tartarughe, pesci e mammiferi marini morti, non si contano più. Così come gli animali morti. Tutti uccisi dalla negligenza umana.